Gasly: ​​”C’était une course très difficile”

Kvyat: “Ce fut un bon week-end pour moi”

AlphaTauri a terminé le Grand Prix de F1 de Sakhir 2020 avec l’une de ses deux voitures dans la zone des points. Daniil Kvyat a franchi la ligne d’arrivée en septième position, devant la Mercedes de Valtteri Bottas. De son côté, Pierre Gasly a terminé en 11e position. Le pilote français déplore le manque de rythme et espère comprendre ce qui lui est arrivé aujourd’hui pour revenir plus fort le week-end prochain.



Pierre Gasly (11ème):

«C’était une course très difficile. Nous manquions de rythme et je ne pouvais pas faire ce que je voulais, en plus, j’ai souffert avec l’arrière et j’avais beaucoup de sous-virage. Avec la voiture de sécurité, nous avons également été malchanceux. C’était une course folle. nous mettons à l’examen, vous pouvez voir de grandes opportunités “.

“C’est dommage de ne pas avoir été dans le combat. Nous devons revoir les données pour comprendre pourquoi aujourd’hui était différent de vendredi. Nous devons voir comment nous améliorer pour essayer à nouveau et terminer la saison en beauté à Abu Dhabi.”

Daniil Kvyat (7ème):

“Ce fut un bon week-end pour moi et je m’attendais donc à un meilleur résultat aujourd’hui. Quand la voiture de sécurité est sortie, je pensais que ce n’était pas un bon moment pour nous. Cependant, être septième n’est pas mal. En équipe, nous l’avons fait. Tout va bien, les qualifications d’hier ont été parfaites et aujourd’hui j’ai très bien roulé. Je peux être content de ma performance. ”

“Ce fut l’un des meilleurs week-ends de l’année pour moi. Le rythme était là et nous avons également été près du sommet du milieu de terrain. Il y avait un moment où Carlos, Ricciardo et moi étions à quelques dixièmes de distance, C’était très divertissant. C’est formidable de gagner des points. ”

Franz tost, chef d’équipe:

“Les deux voitures ont pris un bon départ et nous avons terminé le premier tour en cinquième position avec Daniil et septième avec Kvyat. La première mi-temps s’est déroulée comme prévu. Nous avons décidé que les deux pilotes se présenteraient au tour 26 pour changer de pneus. Les pilotes ont rapporté quelque chose. sous-virage, mais le rythme était raisonnablement bon. ”

“Nous avons également eu de la malchance parce que Daniil s’est opposé juste avant la voiture de sécurité et par conséquent nous avons perdu une place contre Ricciardo. Le rythme de Daniil était bon à l’époque, mais Pierre n’était pas si heureux à l’époque.” Malheureusement, il a terminé 11e. ”

“Daniil a conduit à merveille. C’était l’une de ses meilleures courses avec nous et il s’est battu pour la septième position à tout moment. Il n’a pas réussi à rattraper Albon, mais il a réussi à garder Bottas derrière. Je pense que l’équipe méritait ce résultat. Pour ce qui est de la stratégie, cela ne nous a pas profité de commencer avec les pneus les plus tendres car les voitures à l’avant étaient avec l’option la plus dure. ”

“Cependant, dans l’ensemble, nous pouvons dire que ce fut un bon week-end pour nous. Nous attendons avec impatience la dernière course à Abu Dhabi, où nous espérons marquer quelques points de plus.”

