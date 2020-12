Gasly: ​​”Après ce que nous avons montré en FP3, c’est un peu décevant d’être seulement neuvième”

Kvyat: “Je dirais que c’était ma meilleure qualification de l’année”

AlphaTauri termine la séance de qualification avec des sentiments très différents. Daniil Kvyat a terminé sixième et considère qu’il s’agit de son meilleur classement de la saison. En revanche, Pierre Gasly a eu quelques dégâts sur le fond plat et pense qu’il aurait pu finir plus haut, surtout après le bon rythme qu’il a montré en FP3.



Pierre Gasly (9ème):

«Ce fut une qualification difficile pour nous aujourd’hui. En Q1, nous avons endommagé le fond plat et depuis, ce fut une séance difficile. Nous venons d’entrer en Q3, mais c’était très difficile parce que j’ai eu du mal avec l’aileron avant et j’ai eu beaucoup de sous-virage partout. Après ce que nous avons montré en FP3, c’est un peu décevant de n’être que neuvième. ”

«Nous avons montré un rythme soutenu tout au long du week-end, mais compte tenu de tous les dommages causés à la voiture, je ne pense pas que nous pourrions faire beaucoup plus aujourd’hui. Dans l’ensemble, je pense que nous avons un bon package, je suis un peu plus préoccupé de ne pas casser d’autres pièces. de la voiture demain car la piste est assez agressive. Pour le reste, je suis sûr que nous pouvons faire une course solide. ”

Daniil Kvyat (6ème):

“Je suis très content de cette journée car c’était une très belle séance, je dirais que c’était ma meilleure qualification de l’année. C’était très difficile de gérer le trafic au début. En Q3 j’ai fait un tour très soigné, c’était propre et je suis assez fier sur moi-même et comment j’ai conduit aujourd’hui. En conséquence, demain, nous partirons d’une position concurrentielle. ”

“Nous avons été forts tout le week-end ici, vendredi a également été très bon et même si ce matin je n’étais pas très content de la voiture, nous sommes revenus à ce que nous savions et avons été de nouveau forts en qualifications. Ce sera important d’avoir une course solide. le trafic et la gestion des pneus seront intéressants et nous ferons de notre mieux pour y faire face. Notre rythme de course semble compétitif, j’espère que nous pourrons avoir cet élan demain. ”

Claudio Balestri, Ingénieur en chef des performances des véhicules:

“Après un bon vendredi durant lequel nous avons montré un bon niveau de performance, dans des séances avec beaucoup et peu de carburant, lors des Essais Libres 3 nous avons concentré notre attention sur la préparation des qualifications, en utilisant un jeu de pneus tendres et un autre jeu de médiums” .

“Comme pour les autres sessions, le trafic ici a été extrêmement difficile à gérer sur un tour aussi court, en particulier en Q1 lorsque nous avons essayé d’utiliser un jeu de médias. Cependant, nous n’avons pas été en mesure de fixer un temps au tour compétitif pour passer au Q2. Nous avons donc décidé d’utiliser un nouvel ensemble de softs sur les deux voitures à la fin de la séance. ”

“Q2 a été une histoire différente, nous savions que ça allait être difficile, alors nous avons décidé d’utiliser deux sets de soft sur les deux voitures au début de la séance. C’était la bonne décision, car nous avons pu revenir en Q3 avec les deux. Nous avons terminé la séance de qualification avec Daniil en sixième position et avec Pierre en neuvième, malgré que Pierre ait quelques dommages à la voiture. Après un bon samedi, nous nous concentrons maintenant sur la course, prêts à marquer des points avec les deux voitures. ”

