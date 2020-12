Gasly: ​​”Nous avons une voiture compétitive, mais nous devons travailler sur certains détails”

Kvyat: “Pour être au sommet, il sera important de ne pas faire d’erreur demain”

AlphaTauri a terminé avec un bon feeling lors de cette première journée d’action au GP de Sakhir. Ceux de Faenza ont pris le Top 10 avec les deux voitures lors des deux séances, où Daniil Kvyat était le plus rapide AT01, devant un Pierre Gasly qui ne pouvait toujours pas faire un très bon tour. L’équipe est confiante de bien faire demain et de se battre pour les points dans la course de dimanche.



Pierre Gasly (6e / 9e):

“Ce fut un vendredi décent. Je pense que nous avons une voiture compétitive et nous avons testé différentes configurations, donc nous avons une idée de la direction à prendre pour demain. FP2 a été un peu difficile dans certains tours sur le pneu tendre, Mais je pense que nous avons plus de rythme. Bien sûr, sur les longues courses, nous avons bien fonctionné, nous n’aurons donc qu’à faire quelques changements et nous concentrer sur les petits détails pour pouvoir commencer la course de dimanche dans une bonne position. De plus, il semble que nous ayons une bonne voiture pour affronter la course. ”

Daniil kvyat (5ème / 6ème):

“C’était un vendredi standard. Nous avons pu terminer tout notre programme prévu pour aujourd’hui et nous avons très bien travaillé. C’est un nouveau circuit et je pense que nous avons assez bien fait. Nous avons pu comprendre plus de choses où nous pouvons nous améliorer demain. Tout est très à égalité entre les équipes, donc pour être au top, il sera important de ne pas faire d’erreur demain. C’est un circuit très court avec de nouveaux virages et quelque chose que j’aime toujours c’est apprécier d’apprendre de nouvelles pistes. C’est un nouveau défi qui fait tout encore plus intéressant. ”

Jonathan Eddolls, ingénieur en chef de carrière:

“Bien que nous soyons sur le même circuit que la semaine dernière, nous sommes confrontés à des défis différents après le changement de configuration. Bahreïn est exigeant sur les pneus et dur sur les voitures, mais il est devenu clair qu’avec le circuit extérieur, l’aérodynamique est très Donc, en FP1, nous avons passé beaucoup de temps à analyser quelle était la configuration idéale, après avoir fait des comparaisons avec les deux voitures. ”

“En FP2, nous nous sommes concentrés sur la configuration et la compréhension des pneus pour dimanche. Les choses vont bien pour le moment, le rythme sur un tour est bon et je pense que nous pouvons faire quelques changements pour être plus. C’est un tour court donc le trafic peut être un cauchemar demain en qualifications. Nous devons nous y préparer. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard