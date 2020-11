Gasly: ​​”La Turquie est le type de circuit que j’aime, je vais profiter ce week-end”

Kvyat: “Je n’ai pas couru ici ni dans le simulateur, je repartirai de zéro vendredi”

AlphaTauri arrive en Turquie pour continuer sa pression sur Ferrari dans la lutte entre les deux équipes italiennes pour la sixième place du championnat des constructeurs. Pierre Gasly cherchera à se débarrasser du mauvais goût dans sa bouche de l’abandon d’Imola lors de sa première course à Istanbul tandis que Daniil Kvyat aura en tête de convaincre à nouveau l’équipe et ainsi gagner son renouvellement pour 2021.



Pierre Gasly (10e à la Coupe du monde):

“C’était dommage ce qui nous est arrivé à Imola, nous avons bien marché tout le week-end et en qualifications j’ai même égalé mon meilleur résultat. C’était difficile de digérer l’abandon, j’ai eu la chance de marquer un bon résultat, mais c’est comme ça que la course est. Je le sais. Je serai toujours avec l’équipe la saison prochaine et je le savais même bien avant l’annonce, et personnellement je suis très heureux de continuer à AlphaTauri. Nous travaillons très bien ensemble et ils forment une super équipe, et nous avons également une excellente saison. Il nous reste encore quatre courses. pour arriver à l’arrivée, et je suis totalement concentré sur eux. Nous devons aussi trouver des choses qui peuvent nous être utiles l’année prochaine, donc ces quatre courses joueront un rôle important dans la préparation de 2021. ”

«Avant la Turquie, nous avons fait une petite pause et je suis resté à la maison autant que possible face à la menace du virus, je me suis beaucoup entraîné à la maison. On dit qu’Istanbul est dur pour le cou et les muscles, donc je dois être en meilleure forme que jamais. Il est difficile de rester en forme avec les restrictions qui sont en place aujourd’hui, il faut travailler très dur pour être sûr de bien terminer la saison. ”

“Comme la plupart des pilotes, je n’ai pas encore couru à Istanbul, donc je vais découvrir un nouveau circuit. Son design est très intéressant, et j’ai déjà fait quelques tours dans le simulateur, et il a des virages assez inhabituels, surtout le huitième. Le premier secteur est bien, car il y a plusieurs virages aveugles et des changements de dénivelé, où vous tournez et freinez aussi. Je pense que c’est un circuit compliqué et j’aime ce type de circuit, où il y a beaucoup de virages où il faut trouver le rythme et je pense que je vais en profiter. C’est une nouvelle opportunité de faire quelque chose de bien. ”

Daniil kvyat (13e de la Coupe du monde):

«J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ma quatrième place à Imola, j’étais très content du résultat, c’était une bonne journée et c’était très important de marquer un bon résultat pour l’équipe pour le championnat des constructeurs. Nous avons été très rapides à la fin. semaine et c’est une bonne chose vers la fin de la saison. A Imola, j’ai fait une bonne course après la voiture de sécurité et il me manquait une place pour monter sur le podium, je suis très fier de ce résultat. Il nous reste quatre courses à disputer. , et le premier d’entre eux est la Turquie. J’ai été au courant de la situation avec le covid-19 tout au long de l’année, et nous devons être prudents, je me suis concentré sur le maintien de l’hygiène et le respect des distances avec les autres, et toujours avec un masque ».

“Je n’ai jamais couru en Turquie dans aucune catégorie, et je n’ai même pas pu faire de simulateur, donc je vais devoir repartir de zéro vendredi en essais libres. Bien sûr, je sais quelles courbes il y a et j’ai aussi vu des courses du passé, Je sais que la plupart des courbes sont dans le sens antihoraire, en particulier la huitième, l’une des plus célèbres. ”

“Je suppose qu’avec la Formule 1 moderne et avec les appuis en eux, le circuit sera très rapide. Il y aura des virages très similaires à Spa et Interlagos, donc je pense que ce sera un week-end intéressant. Je n’ai jamais été. Je suis en Turquie depuis que je suis petit, quand je suis parti en vacances avec ma famille. Je me souviens que nous avons vraiment apprécié le temps chaud et la mer, ainsi que la bonne nourriture et les bonnes gens. ”

