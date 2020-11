Gasly: ​​”On aurait dû faire mieux”

Kvyat: “J’ai fait ma carrière et j’ai terminé 12ème”

La séquence de courses consécutives d’AlphaTauri en points se termine à 10. Les hommes de Faenza repartent les mains vides pour la deuxième fois seulement cette année et après avoir vu l’excellent résultat de Ferrari, leurs chances de terminer sixième du championnat des constructeurs s’accrochent. un fil.



Pierre Gasly (13e):

«Tout le week-end a été mauvais pour nous. Hier, notre rythme était très faible sous la pluie et aujourd’hui, quand nous avons vu les conditions, nous savions que nous allions beaucoup souffrir. C’est dommage car vendredi nous étions bons, mais nous avons été très lents. avec les pneus intermédiaires. De plus, j’ai reçu une sanction en course. Nous devons analyser ce qui s’est passé et voir comment nous pouvons nous améliorer afin que cela ne se répète pas la prochaine fois que nous courrons dans ces circonstances. Nous aurions dû faire un meilleur travail, mais déjà là, il faut tourner la page et regarder les trois dernières courses.

Daniil kvyat (12ème):

“Ce fut une course mouvementée, et j’ai fait ma carrière et j’ai pu terminer 12ème. Je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup mieux. Je suis frustré parce que nous n’avons pas marqué de points. Ce n’est pas bon de se battre avec la voiture et de manquer. Je n’ai fait qu’une seule erreur dans une course très difficile, mais dans l’ensemble nous n’avons pas eu un bon rythme dans l’eau. Nous devons analyser ce qui s’est passé et revenir plus forts dans la course suivante. ”

Franz tost, chef d’équipe:

“C’est bien d’être de retour à Istanbul, mais le week-end ne s’est pas bien passé pour nous. En essais libres, nous nous sommes bien déroulés et nous nous attendions à un bon week-end. Cependant, hier, la pluie est arrivée et cela a complètement changé les choses. Hier nous nous sommes classés très bas avec les deux pilotes et nous avons donc profité de l’occasion pour changer le groupe motopropulseur de Pierre, qui a eu un problème vendredi au GP du Portugal. Nous voulions faire demi-tour après les sanctions d’autres rivaux mais la FIA ne l’a pas fait. il a permis. Nous sommes partis du fond de la grille et avons terminé 12e et 13e, un résultat très décevant, car nous avions beaucoup plus de potentiel. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard