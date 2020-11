Gasly: ​​”Ce fut une journée décevante pour nous”

Kvyat: “Je suis déçu de moi-même”

Déception à AlphaTauri après les qualifications pour le Grand Prix de Turquie. Pierre Gasly – qui est passé en Q2 – s’est qualifié quinzième devant son coéquipier, Daniil Kvyat, qui a terminé dix-septième. Le pilote russe a subi un départ lors de sa dernière tentative en Q1 qui a ruiné ses options. Les deux pilotes conviennent que les conditions de demain ne seront guère meilleures qu’aujourd’hui.



Pierre Gasly (15e, commencera le 14e):

«Ce fut une journée décevante pour nous. Les conditions étaient assez inhabituelles. Nous sommes généralement un peu plus rapides sur le mouillé, mais aujourd’hui nous n’avons pas pu faire fonctionner les pneus. Ils ont juste glissé partout et ne pouvaient pas les réchauffer. Nous devons vérifier et étudier beaucoup de choses. des choses pour la course. Nous devrons travailler dur demain pour faire mieux et regagner des positions pour gagner des points. ”

Daniil kvyat (17e):

“Cela n’a pas été une bonne journée pour nous et je suis déçu de moi-même. J’ai commis une erreur dans mon dernier tour et j’ai tourné au mauvais moment. Cela a ruiné ma qualification. C’était difficile de garder le cap, j’ai continué à pousser et l’arrière ne l’a pas fait.” Je ne peux pas dire que mon point fort était la gestion des pneumatiques. Il faut aussi noter qu’il n’est pas normal de rouler dans des situations de ce type, elles sont très extrêmes et inhabituelles. Je ne sais pas à quoi m’attendre pour demain, les conditions seront si difficiles en Sec comme humide. Tout peut arriver, mais nous continuerons de pousser comme toujours. ”

Jonathan Eddolls (ingénieur en chef de carrière):

“Hier, les conditions sèches étaient difficiles et aujourd’hui sous la pluie, elles n’ont pas été faciles, aussi bien lors des troisièmes séances d’essais libres que lors des qualifications, la piste ressemblait à de la glace. Il était difficile pour les pilotes de garder la voiture sur la piste et plus encore. Nous avons eu des problèmes de température des pneus en FP3 donc nous n’avons pas eu une bonne séance. Nous avons apporté quelques modifications à la voiture avant les qualifications. Cela nous a aidés, mais clairement d’autres l’ont fait. Mieux. C’est un résultat décevant et ce n’est pas une représentation fidèle de notre voiture car la séance a été dominée par les pneus. Nous devons tout analyser et apprendre de chaque erreur pour l’avenir. Espérons que demain la course sera sèche et que nous pourrons laissez derrière aujourd’hui et obtenez un bon résultat. ”

