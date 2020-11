Gasly: ​​”C’était un choc de voir la piste si glissante, mais on s’est bien amusé”

Kvyat: “Nous avons eu une journée productive, mais nous devons travailler pour demain”

AlphaTauri a montré un bon rythme dans les conditions glissantes qui ont marqué ce vendredi à Istanbul Park. Daniil Kvyat et Pierre Gasly sont entrés dans le top dix des deux séances, mais reconnaissent qu’il y a du travail à faire pour pouvoir entrer en Q3 demain.



Pierre Gasly (4e / 7e):

«C’était comme un choc pour nous de trouver la piste si glissante, mais dans l’ensemble, c’était une journée amusante dans ces conditions. Ils ont été très inhabituels et il est bon de conduire une Formule 1 avec si peu d’adhérence. Je pense que nous devons maintenant revoir tout ce que nous pouvons faire en termes de stratégie pour y travailler ce week-end. La performance a été bonne mais nous devons travailler dur si nous voulons être aussi compétitifs demain ».

Daniil kvyat (6e / 6e):

«Je pense que nous avons eu un vendredi productif, nous avons terminé le programme et nous avons été capables de bien gérer un nouveau circuit pour nous. Les conditions ont été très mauvaises mais nous avons appris quoi faire pour aller vite de cette façon. C’est la première fois que je cours ici et le circuit est amusant, mais l’adhérence joue un rôle clé. Nous devons travailler beaucoup ce soir pour maximiser les performances de notre voiture de demain.

Jonathan Eddolls, ingénieur en chef de carrière:

«Les conditions que toutes les équipes ont rencontrées aujourd’hui ont permis une journée à la fois intéressante et difficile. Nous savions qu’il serait difficile de venir ici sur un nouvel asphalte, et les pneus ont bien résisté, étant donné le choix prudent à cet effet. semaine. Nous avons beaucoup appris avec équilibre tout au long de la première session et avons apporté des modifications pour FP2 qui ont bien fonctionné. ”

“Le pneu dur n’a pas bien fonctionné pour nos pilotes, mais avec le pneu souple, ils ont fait un pas en avant qui a confirmé que les changements que nous avons apportés allaient dans la bonne direction. Nous nous attendons à des conditions similaires pour demain, ce qui pourrait rendre les courses plus intéressantes. Essais 3 et qualifications aussi. Nous devons continuer avec les progrès montrés aujourd’hui et nous travaillerons dur pour rester dans la bonne direction demain. ”

