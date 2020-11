Gasly: ​​”C’est très triste car aujourd’hui nous avons eu une belle opportunité”

Kvyat: “Je suis très satisfait de ma circonscription et satisfait du travail de l’équipe”

AlphaTauri a eu un week-end solide à Imola. Daniil Kvyat a terminé en quatrième position, tout près du podium, avec son meilleur résultat cette saison. La carrière de Pierre Gasly était également prometteuse, le Français étant arrivé quatrième. Cependant, l’équipe a été contrainte de retirer la voiture dans les premiers tours en raison d’une perte de pression hydraulique.



Pierre Gasly (RET):

“C’est assez difficile à accepter. J’ai pris un bon départ et j’ai essayé d’aller aux côtés de Lewis, mais il a décidé de fermer la porte assez étroitement, j’ai dû revenir en arrière et perdre une position avec Daniel, mais après cela je me sentais très bien en la voiture et courait en cinquième position. ”

«Les gars ont observé une baisse de pression hydraulique sur les tours de départ avant la course, ils ont essayé de tout faire pour y remédier, mais malheureusement nous avons dû retirer la voiture après quelques tours. C’est très triste car aujourd’hui nous avons eu une excellente occasion”.

“Tout le week-end s’est très bien passé, ce fut la meilleure pratique libre et la meilleure qualification que j’ai jamais eue et j’ai senti la voiture très forte depuis le début. Ce n’est jamais agréable de prendre sa retraite, mais c’est particulièrement difficile ici à Imola parce que nous sommes à nous. course à domicile, car nous savions qu’il était possible de terminer dans le top 5. »

Daniil Kvyat (4e):

«C’était une course très bonne et amusante, la voiture a été incroyable et j’ai vraiment apprécié! Le point culminant de la voiture de sécurité a été très important et j’ai réussi à dépasser quelques voitures sur ce tour. Malheureusement, Daniel a réussi à réchauffer ses pneus, alors même si j’ai poussé à fond pour le dépasser, j’ai perdu la dernière place du podium. ”

“C’est dommage, mais je suis très satisfait de ma conduite et satisfait du travail de l’équipe. Nous avons coupé quelques points à Ferrari dans le championnat des constructeurs, donc j’espère qu’il y aura un petit combat jusqu’à la fin.”

Franz Tost, chef d’équipe:

“Ce fut une sensation fantastique d’être ici à Imola sur notre circuit à domicile. Nous avons apprécié les qualifications hier car elles ont été les plus réussies de la saison jusqu’à présent, terminant quatrième avec Pierre et huitième avec Daniil. Ils ont tous les deux pris un bon départ. course”.

“Hamilton a bloqué Pierre avant le premier virage, donc Ricciardo a pu le doubler, ce qui a remis Pierre en cinquième position. Malheureusement, une panne de radiateur a arrêté sa course. C’est dommage car je suis sûr qu’il le pourrait aujourd’hui. ont obtenu un très bon résultat. ”

«Quant à Daniil, il a fait une bonne course aujourd’hui, il était huitième pendant longtemps jusqu’à ce que nous décidions de l’arrêter au tour 14, alors qu’il courait sixième, pour rouler le plus dur. À partir de là, il a fait des chronos très rapides et il était l’un des plus rapides sur la piste. ”

“Il a assez bien maîtrisé Sainz et a comblé l’écart avec Albon. Au 55e tour, lorsque la voiture de sécurité est sortie, nous avons décidé de l’arrêter pour mettre le pneu tendre, ce qui était une décision d’équipe fantastique car elle a permis à Daniil de dépasser Pérez. et à Albon juste avant le premier virage, puis à Leclerc quelques virages plus tard. ”

À ce stade, Daniil était quatrième mais malheureusement la course s’est terminée trop tôt; il aurait fallu encore deux tours pour dépasser Ricciardo. Cependant, la quatrième est le meilleur résultat de Daniil cette année. L’équipe a fait une belle performance. de très bonnes performances, tant en qualifications qu’en course, cette année. ”

“Je pense que nous sommes bien préparés pour les courses restantes cette saison et nous avons hâte d’aller à Istanbul pour continuer sur notre lancée.”

Jody Egginton, directeur technique:

«Après la course d’aujourd’hui, nous dirions probablement que nous aimons le format de deux jours! La course était plus vivante à la fin, avec la voiture de sécurité nous permettant de lancer les dés avec stratégie et de mettre Daniil sur un Des pneus neufs pour les derniers tours. Cela lui a permis d’attaquer au départ, ce qui a très bien fonctionné pour de forts dépassements et une finition si près du podium.

«D’un autre côté, malheureusement, au début, nous avons dû abandonner la voiture de Pierre, donc nous n’avons pas pu obtenir ce qui aurait certainement été une fin de course très solide avec lui dans les points. Parfois c’est comme ça et maintenant nous partons. se concentrer sur la prochaine course et pousser pour continuer comme ça dans les courses qui restent. ”

