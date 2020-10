Gasly: ​​”On dirait que nous sommes rapides en Italie!”

Kvyat: “Je préfère les circuits old school”

L’équipe AlphaTauri a connu une excellente journée samedi au GP d’Émilie-Romagne F1 2020. Pierre Gasly s’est qualifié en quatrième position louable et Daniil Kvyat l’a fait à la huitième place sur la piste d’Imola, qui est très à proximité de l’usine d’équipement. Bien sûr, ceux de Faenza étaient très satisfaits du résultat, mais ils espèrent surtout continuer la bonne tendance avec de bons points demain.



Pierre Gasly (4e):

«La voiture était bonne dès le premier tour et nous avions tout de suite un assez bon équilibre. Nous avons fait quelques longs runs juste pour avoir une idée de la dégradation des pneus pour dimanche. Nous avions l’air assez compétitifs et nous sommes entrés en qualifications avec une attitude positive Cette piste est incroyable, je l’ai dit avant de venir ici, mais courir avec peu de carburant en mode qualifications a été tout simplement incroyable.J’ai fait de solides tours de qualification et j’ai égalé mes meilleures qualifications en F1 – la quatrième position est plutôt bonne. et je suis heureux de le faire ici à Imola. On dirait que nous sommes rapides en Italie! La plupart du travail doit encore être fait demain dans la course, mais nous avons commencé en position de force derrière les deux Mercedes et Max, nous devons donc continuer position au départ et partir de là. Ça va être une bataille serrée. ”

Daniil kvyat (8ème):

“En ce qui concerne mes qualifications, j’étais plutôt satisfait de mon tour. C’était une qualification serrée et il y avait de très petites marges à la fin de la séance. Je pense qu’il me fallait peut-être un dixième et demi pour avoir un excellent résultat, mais je suis satisfait de mon tour. Il fallait être très prudent avec les limites de la piste aujourd’hui, mais je préfère les pistes old school qui te pénalisent pour aller sur le gravier. Nous ferons de notre mieux demain, il y a de bonnes opportunités d’où nous sommes, donc nous allons essayer capitaliser sur cela. ”

Joddy Egginton, directeur technique de l’équipe:

“Bien qu’aucun point ne soit attribué le samedi, nous sommes assez satisfaits du format GP de deux jours jusqu’à présent ici à Imola! La voiture a bien fonctionné dès le départ et les pilotes et leurs ingénieurs ont bien travaillé pour réaliser un bon équilibre, les deux côtés du garage obtenant de bonnes positions sur la grille pour demain. Les qualifications se sont très bien déroulées. Il reste encore beaucoup de travail à faire ce soir pour préparer les stratégies de course, mais tout le monde dans l’équipe attend avec impatience un course à domicile et ils essaieront de marquer de bons points avec les deux voitures demain. ”

