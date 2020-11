L’équipe Faenza, plongée dans la meilleure saison de son histoire

Cette année, ils n’ont laissé leur tableau de bord à zéro qu’en Hongrie

L’équipe AlphaTauri a débuté cette saison calmement, accroupie, mais peu à peu elle est revenue dans ce “ pouls ” serré entretenu par les équipes du groupe intermédiaire de Formule 1 et, grâce à une séquence de dix Grands Prix consécutifs aux points, ils sont en la lutte pour la sixième place des constructeurs contre Ferrari.



Peu de gens auraient pu prévoir que Toro Rosso, rebaptisé AlphaTauri pour cette saison, combattrait la Scuderia Ferrari au championnat, mais c’est la réalité. L’équipe de Faenza est plongée dans la meilleure saison de son histoire et, jusqu’à présent, elle n’a laissé son tableau de bord à zéro qu’en un seul Grand Prix – Hongrie -.

La chose la plus remarquable est peut-être la constance de l’équipe, étant donné qu’elle a marqué dans douze des treize Grand Prix de la saison et accumule actuellement dix courses consécutives dans la zone des points, mais le pas en avant qu’ils ont fait à tous égards est également remarquable. , pas seulement en termes de performances de la voiture.

Si l’on regarde le classement du championnat, cette saison est déjà quatre points de plus que l’an dernier, qui a été la plus réussie de l’histoire de l’équipe – grâce, entre autres, aux podiums de Kvyat en Allemagne et Gasly au Brésil–. Mais le plus surprenant, c’est que nous n’avons que treize Grand Prix!

Il est vrai que Pierre Gasly a fait un énorme saut dans le tableau avec la victoire remportée dans le GP d’Italie, mais il faut être là pour gratter ces points. De plus, le Français accumule déjà plus de points en une saison que tout autre pilote de l’histoire de l’équipe. Daniil Kvyat, pour sa part, revendique à nouveau la quatrième position d’Imola.

La clé du succès? Jody Egginton lui-même, directeur technique de l’équipe, estime qu’il n’y a pas de facteur unique, bien qu’il souligne la persévérance lorsqu’il s’agit d’introduire des mises à jour de la voiture et, surtout, le travail acharné de tout le monde.

«C’est une combinaison de nombreux facteurs. Au cours des deux dernières saisons, notre processus de développement a été une sorte de développement continu. Nous proposons quelque chose de nouveau à presque chaque événement. Parfois, il s’agit de mises à jour plus importantes et parfois plus petites, mais nous a suivi cette ligne. ”

«Nous optimisons également la voiture pour toutes les configurations. Nous travaillons constamment sur la voiture pour essayer de tout optimiser. À chaque course, nous apprenons plus et tirons un peu plus de la voiture. Ici – Imola – nous avons réussi à faire très bien fonctionner la voiture. ce qui est vraiment encourageant », déclare Egginton sur le podcast F1 Nation.

Et tout cela, rappelez-vous, avec une soufflerie obsolète – c’est le seul équipement qui fonctionne encore avec une maquette à 50% -. À partir de l’année prochaine, en raison des restrictions qui seront imposées en Formule 1, ils travailleront avec le tunnel Red Bull.

