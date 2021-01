Jody Egginton souligne que sa voiture était plus rapide que celle de Maranello

Applaudissez le travail de Gasly, qui s’est très bien remis d’une année 2019 difficile

Ils ont terminé 24 points derrière la Scuderia

Le directeur technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, dit qu’ils auraient dû finir devant Ferrari dans le championnat des constructeurs 2020. Les Faenza sont déçus, car ils sentaient qu’ils avaient une voiture plus rapide que leurs compatriotes, mais ils n’ont finalement pas pu l’obtenir. les points nécessaires pour atteindre votre objectif.



L’AlphaTauri AT01 a donné beaucoup de joie à l’équipe en 2020 et ce fut une voiture très constante, car ils ont pu marquer des points dans 15 des 17 courses organisées. Bien sûr, ils n’ont pas pu tirer autant de leur voiture que Charles Leclerc et ils ont donc terminé derrière Ferrari à la septième place, ce qu’ils jugent décevant.

“Nous pensions que nous aurions dû terminer sixième de la Coupe du monde. Nous pensons que nous avions une voiture capable de cela, mais nous n’avons pas été en mesure de livrer, pour être honnête. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous avons élevé le niveau et nous avons été très compétitifs, puisque nous avons ajouté des points dans de nombreuses courses », a reconnu Egginton en paroles sur le portail Web américain Motorsport.com.

“Bien sûr, dans lequel nous n’avons pas ajouté, nous étions très loin des points, mais nous avons bien compris notre voiture. Les problèmes de fiabilité d’Imola, du Portugal et de la Turquie nous ont coûté des points, et dans le cas de Ferrari, notamment avec Charles Lecierc. , ils ont pu obtenir de nombreux points. Nous avions une voiture plus rapide, même s’ils n’y croient pas, mais nous n’en profitons pas tous les week-ends », a-t-il ajouté.

En revanche, Egginton applaudit le travail de Pierre Gasly lors de la saison 2020 et assure qu’il s’est très bien remis de son retour.De plus, dans AlphaTauri, il a ajouté plus de points l’année dernière que lors de toute autre année dans le passé, malgré avoir moins de courses. C’est sans aucun doute une excellente nouvelle pour eux.

“Pierre a très bien répondu cette année, notamment à l’idée que nous avions de donner plus de liberté aux pilotes pour aider au développement de la voiture. Il a appris et a très bien conduit, il a inversé ce qui lui était arrivé chez Red Bull en 2019 et tout le monde apprécie le travail qu’il a fait avec nous. Nous ne pouvons pas demander plus », a-t-il insisté.

“Cette année, avec moins de courses, nous avons battu notre record de points. Cela signifie que nous allons dans la bonne direction », a commenté Egginton pour conclure.

