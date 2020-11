Son moteur est situé en position centrale arrière et dispose de 252 chevaux

Il est capable d’accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en 4,5 secondes

L’Alpine A110 est une voiture de sport biplace d’origine française présentée en 2017. Elle dispose d’un moteur turbo essence de 1,8 litre de 252 chevaux. Son prix de départ en Espagne est de 58 500 euros.



Alpin renaît en 2017 après 12 ans sans activité, puisqu’en 1995 la production du A610. Le responsable de mettre fin à la léthargie de la marque française était le Alpine A110, une voiture de sport biplace dont une version vitaminée a été présentée quelques mois plus tard, l’Alpine A110S.

le A110, qui est fabriqué à Dieppe, en France, trouve son principal rival dans la Porsche 718 Cayman, bien que le modèle allemand soit considérablement plus long que lui, puisqu’il mesure 4,38 mètres.

Des rumeurs courent selon lesquelles l’avenir d’Alpine est de devenir un constructeur de voitures de sport électriques. Avant cela, l’A110 a également été vue à la fois sur les circuits avec la version GT4 ou avec l’A110 Cup et sur les étapes de rallye avec l’A110 Rally. Il a également flirté avec l’idée de voir la petite voiture de sport française se transformer en multisegment.

ALPINE A110: EXTÉRIEUR

le Alpine A110 Il a une longueur de 4,18 mètres, une largeur de 1,80 et une hauteur de 1,25. Son empattement est de 2,42 mètres.

L’avant se caractérise principalement par la présence de quatre phares qui constituent une signature lumineuse incomparable. Ils sont plein led de série, tandis que les antibrouillards brillent par leur absence. Le capot a différentes saillies qui offrent une touche plus sportive si possible.

Sur le côté, se détachent les roues de 17 pouces, qui peuvent être 18 en option, et une silhouette dans laquelle le capot est nettement plus long que l’arrière. Sur le côté droit, au-dessus du pneu avant, se trouve le réservoir de carburant.

Dans la zone arrière, les optiques sont à LED. Parmi eux apparaît le mot Alpin. Il existe également des rainures pour refroidir le moteur. De plus, dans la partie inférieure, on retrouve un diffuseur d’air et une sortie d’échappement centrale très similaire à celle de la troisième génération de Renault Mégane RS.

Alpine propose l’A110 en trois couleurs différentes, à savoir le bleu alpin, le blanc perle et le noir profond.

ALPINE A110: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Alpine A110 offre une capacité pour deux passagers. Les deux sont assis sur des sièges baquets fabriqués par Sabelt et pèsent 13 kilos par unité. Cela implique que l’inclinaison du dossier ne peut pas être ajustée. Pour changer leur hauteur, ils doivent être dévissés et repositionnés, une option qui a été choisie pour économiser le plus de poids possible.

Le tableau de bord est numérique et dispose de différentes configurations selon le mode de conduite choisi. Il y en a trois, le Ordinaire, le sport et le Piste. Leur sélection s’effectue via un bouton situé sur le volant. Celui-ci présente du cuir et de l’Alcantara avec un signe dans la partie centrale supérieure de celui-ci dans le style des voitures de compétition. Derrière lui se trouvent les palettes pour contrôler manuellement la boîte de vitesses. Ils sont ancrés à la colonne de direction et ne supportent pas le mouvement du volant.

La visibilité offerte par le rétroviseur intérieur est assez limitée, car la vitre qui sépare la cabine du moteur est petite.

L’écran sur lequel le système multimédia c’est 7 pouces. Tant son fonctionnement que sa résolution sont quelque peu dépassés si les normes de qualité actuelles sont prises en compte.

Dans la console centrale, trois boutons permettent de sélectionner le sens de déplacement ou le point de port. Il y a aussi un frein de stationnement électrique.

le Alpine A110 Il a deux petits troncs. Celui de la zone avant a une capacité de 100 litres, bien que sa faible profondeur signifie qu’il offre une utilisation réelle assez limitée. À l’arrière, après l’espace alloué au moteur, il reste 96 litres.

La chose la plus répréhensible à propos de l’intérieur de cette voiture est la présence de matériaux et de pièces plus typiques des véhicules généralistes. En fait, certains contrôles copient de manière flagrante ceux proposés par Renault.

ALPINE A110: ÉQUIPEMENT

L’Alpine A110 est vendue avec deux niveaux de finition différents, le Purée de pomme de terre et le Légende.

La finition plus légère manque de certains éléments qui sont supposés être dans une voiture de son prix. Par exemple, la caméra de recul brille par son absence. C’est un supplément nécessaire pour compenser la visibilité limitée que vous avez de l’intérieur de la voiture lorsque vous vous garez.

Un autre élément apprécié par ceux qui acquièrent une voiture présentant ces caractéristiques, l’échappement actif, n’est pas non plus de série.

Un équipement audio haute performance est également disponible en option. En ce sens, il y en a deux, le Focal et le Focal Premium.

ALPINE A110: MÉCANIQUE

Le moteur du Alpine A110, situé en position centrale arrière, est un 1,8 litre turbo essence capable de développer 252 chevaux et un couple maximal de 320 Newton mètre. C’est le même qui équipe, avec un autre niveau de puissance, le Renault Megane RS actuel.

La voiture de sport française est capable d’accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en 4,5 secondes, soit un dixième de moins que l’A110S. La vitesse maximale est de 250 kilomètres / heure.

La consommation de carburant approuvée est de 7,2 litres aux 100 kilomètres selon le protocole WLTP.

Le changement de vitesse est automatique EDC sept vitesses. En mode de conduite Track, le véhicule émet un bip lorsqu’il atteint le régime maximum pour vous avertir de changer de vitesse.

Le poids de la voiture est de 1173 kilos.

Les différents modes de conduite agissent sur la réponse de l’accélérateur, de la boîte de vitesses, du contrôle de stabilité, de la direction et du système d’échappement.

En standard le Alpine A110 Il incorpore des disques ventilés de 296 millimètres à l’avant et des disques de même taille à l’arrière. Un système de freinage haute performance est proposé en option nécessitant l’inclusion de roues de 18 pouces.

ALPINE A110: PRIX

Le prix de Alpine A110 Il part de 58 500 euros pour l’arrivée Pure et de 62 700 euros pour la Légende.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/02/2020 Mise à jour générale des informations du modèle. 03/08/2017 Alpine présente l’A110.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard