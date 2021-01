Renault et Racing Point sont morts, vive Alpine et Aston Martin. L’équipe d’Enstone et l’équipe de Silverstone ont déjà montré le 1er janvier les premières caractéristiques de leur nouvelle identité d’entreprise, malgré le fait que les deux projets se poursuivent sous les mêmes propriétaires qu’ils ont eu ces dernières années.



La marque diamantaire fait un pas sur le côté pour qu’Alpine gagne en notoriété et s’affirme comme la référence du groupe Renault dans le sport. Cela implique un changement de nomenclature – de Renault F1 Team à Alpine F1 Team – et aussi une nouvelle livrée, qui nous échappe encore aujourd’hui.

Le premier “ teaser ” d’Alpine s’est présenté sous la forme d’une carte de voeux du Nouvel An avec une image montrant le logo de la marque sur l’aile arrière d’une voiture. Les couleurs du drapeau français sont également des protagonistes – et comme on pouvait s’y attendre, elles seront dans l’apparence de la voiture, à en juger par les Signatech Alpine LMP2.

Qui est allé un peu plus loin, c’est Aston Martin, qui ce matin a changé son identité sur les réseaux sociaux et a montré son nouveau logo.

L’emblème traditionnel de la marque obtient l’inscription “ Formula One Team ” et nous rappelle qu’à partir de cette année, les acquisitions de Lawrence Stroll réalisées en 2018 – F1 – et 2020 – tramways – convergeront sous un même toit.

Le choix des couleurs correspond à la tradition Aston Martin et à la ligne qui a suivi ces dernières saisons en Championnat du Monde d’Endurance. Les voitures roses que nous avons connues ces dernières années vont donc disparaître grâce au parrainage de BWT.

Son en-tête Twitter se lit comme suit: «Une nouvelle ère commence».

Il a également mis en place un nouveau site Web officiel, www.astonmartinf1.com, bien qu’il soit toujours en construction.

Présentation de l’équipe Aston Martin Formula 1. 61 ans après notre dernière compétition en @ F1, Aston Martin est de retour sur la grille en 2021. Suivez @ AstonMartinF1 pour rester au courant de l’action cette année. # AstonMartinF1 pic.twitter.com/PWzsApWjXM – Aston Martin (@astonmartin) 1er janvier 2021

