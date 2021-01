L’équipe Alpine, autrefois Renault F1 Team, a dévoilé la livrée préliminaire de sa voiture pour la saison 2021 du Championnat du Monde de Formule 1, qui sera sous les ordres du double champion d’Espagne Fernando Alonso à son retour au sommet et du Français Esteban Ou avec.

Cette présentation s’inscrit dans le cadre de la «Renaulution», le plan stratégique du Groupe Renault pour les cinq prochaines années et au-delà. Alpine Cars, Renault Renault Sport Cars (RSC) et Renault Sport Racing (RSR) seront désormais associées sous la marque emblématique Alpine.

Laurent Rossi, PDG d’Alpine, a déclaré: “La nouvelle entité Alpine associe trois marques aux atouts et pôles d’excellence distincts, pour en faire une entreprise unique et autonome. Le savoir-faire de notre usine de Dieppe et l’excellence de l’ingénierie de Nos écuries de Formule 1 et Renault Sport brilleront à travers notre gamme 100% électrique et technologique, cimentant ainsi le nom alpin dans le futur. Nous serons ainsi sur les circuits et sur les routes, de manière authentique et high-tech, révolutionnaire et passionné », a déclaré le nouveau manager.

Alpine sera à la pointe de l’innovation du Groupe Renault tant en termes de technologie que de distribution, d’expérience client ou tout autre domaine créateur de valeur pour la marque et ses clients. La prochaine génération de produits Alpine s’appuiera donc sur les dernières innovations du Groupe Renault et bénéficiera de la technologie et de l’expertise F1: gestion efficace de l’énergie, systèmes de sécurité et solutions de connectivité hautes performances. de F1 dans l’analyse et le traitement des données, ce qui apportera un avantage concurrentiel significatif aux produits alpins.

Alpine et Renault ont une longue histoire en compétition et ont prévalu dans différentes catégories, aussi bien en Formule 1 qu’en Rallye ou en Endurance. La course restera au centre des projets ambitieux d’Alpine car la Formule 1 occupe une place centrale dans la stratégie sportive de la marque. À partir de 2021, l’équipe Alpine F1 affrontera les noms les plus prestigieux de l’industrie automobile en entrant dans le club très exclusif des grandes équipes de constructeurs.

Antony Villain, directeur du design alpin, a déclaré: «Donner une identité forte et spécifique à la Formule 1, mais aussi à l’ensemble du programme de course alpine est une évidence et une opportunité. En plaçant le sport automobile au centre de nos activités, l’identité graphique est la clé. La livrée que nous vous présentons aujourd’hui est la première évocation de la nouvelle identité de l’Alpine F1 Team. Certains éléments graphiques structurants resteront dans la livrée de la voiture de course et d’autres évolueront. L’emblème surdimensionné Alpine « «Et son approche graphique tricolore est le premier symbole fort de l’identité de la marque en compétition. Le bleu, le blanc et le rouge font référence aux couleurs des drapeaux français et anglais, quelque chose de très important pour nous. Beaucoup s’en viennent. variantes dans l’ensemble des activités de compétition », Villain condamné.

Alpine a été fondée en 1955 par Jean Rédélé, un jeune passionné de sport automobile dont le terrain de jeu favori – les Alpes – s’inspire du nom de sa marque.

L’entreprise a pris de l’importance lorsque l’A110 d’origine est apparue en 1962. À cette époque, Alpine et Renault ont travaillé en étroite collaboration, car les concessionnaires Renault s’occupaient de la vente et de la maintenance de l’Alpine. Au début des années 1970, Alpine faisait partie de l’élite du rallye. En 1971, Alpine accapare le podium du célèbre Rallye de Monte-Carlo et recommence en 1973 lorsqu’il devient le premier constructeur à être reconnu champion du monde des rallyes.

En parallèle, les ventes de la série Alpine ont décollé. La marque décide alors de construire une usine spécifique à Dieppe qui entrera en service en 1969. L’actuelle A110 est produite ici. En 1971, l’A310 entre en scène, deux ans avant le rachat d’Alpine par le groupe Renault.

Alpine a remporté son plus grand succès dans le sport automobile en 1978 en remportant les 24 Heures du Mans. Dieppe a continué à lancer de nouveaux modèles innovants tout au long des années 70 et 80 avec notamment l’A310 V6 et la GTA avant l’arrêt complet de la production en 1995. En 2017, Alpine lance la nouvelle A110, un modèle fidèle aux principes intemporels de l’A110 d’origine qui connaît immédiatement un succès auprès des fans et remporte de nombreux prix internationaux.