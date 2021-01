La marque lancera également prochainement deux autres voitures électriques

Minimiser le poids est le grand défi des ingénieurs

Alpine a révélé que le successeur de son actuelle A110 sera une voiture de sport électrique haute performance qui sera développée par Lotus après un accord signé par les deux entités.



Renaulution, la future stratégie du Groupe Renault, a clairement indiqué que Alpin jouera désormais un rôle plus qu’important. Il va miser sur la marque pour en faire une référence pour les clients les plus exigeants. Dans ce cadre, il a été révélé que trois nouveaux modèles vont être lancés, tous électriques, avec leur logo sur le devant. Parmi eux, une voiture de sport qui est déjà considérée comme le remplaçant de l’actuelle A110, dont nous avons testé la version S sur SoyMotor.com.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de plus sur ce nouveau véhicule, bien qu’il soit réalisé dans son développement par la main de Lotus. La marque britannique va collaborer avec Alpin dans ce projet, actuellement en phase d’étude de faisabilité.

Il nouvelle voiture de sport électrique ce sera tout un défi pour les Français et les Britanniques. Comme il A110 comme n’importe quel Lotus Ils ont dans leur faible poids l’un des secrets de leur comportement dynamique radical, et c’est quelque chose qui, du moins pour le moment, entre de front avec la voiture électrique. Les véhicules équipés de moteurs alimentés par batterie sont actuellement considérablement plus lourds que les véhicules thermiques. Ce sera sans aucun doute le grand point à résoudre pour le lancement du véhicule.

Alpin De cette manière, il entre pleinement dans la nouvelle ère électrique de l’industrie automobile, dans laquelle malgré tout il ne veut pas trahir certains principes que l’actuel A110 reste intact par rapport à ses premières créations. La marque a été fondée par Jean Rédélé en 1955, et depuis, elle s’est imposée comme une référence dans le monde de la compétition et aussi dans celui des sports de rue. En outre, désormais, Alpine Cars, Renault Sport Cars et Renault Sport Racing opéreront sous l’égide d’Alpine.

