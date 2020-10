Les présentateurs, et un duo de belles-sœurs, Ana Patricia Gamez Oui Karla Martinez, se sont réunis pour parler de sureté de conduite. Et peu importe qu’il s’agisse d’un long week-end ou simplement de faire de petites courses dans la ville, il est très important de vérifier que votre voiture peut conduire en toute sécurité!

En partenariat avec le Conseil national de la sécurité, Ana Patricia et Karla souhaitent sensibiliser la communauté hispanique, car de nombreux propriétaires de véhicules ignorent qu’ils peuvent conduire un véhicule dangereux, en particulier ceux avec des modèles d’occasion ou plus anciens.

C’est pourquoi ils ont partagé un moyen rapide et facile de vérifier si votre voiture a des rappels de sécurité en attente, ce qui est particulièrement pertinent maintenant que de plus en plus de familles continuent d’éviter les voyages en avion et explorent peut-être l’option de faire des voyages en voiture. cet automne.

Selon les informations officielles, il existe actuellement 53 millions de voitures en circulation avec des rappels en attente, y compris les airbags défectueux, devenant une source de préoccupation majeure pour les conducteurs.

Pour comprendre le problème, le National Safety Council (NSC) et CellARide, une entreprise de technologie automobile, ont annoncé leur collaboration pour créer la première plateforme d’assistance virtuelle pour les rappels de véhicules, dans le cadre de l’initiative de sécurité Check to Protect.

«Maintenant, vérifier si votre voiture a un rappel est aussi simple et rapide que d’envoyer un SMS, cela ne prend que quelques minutes!», Déclare Ana Patricia Gámez.

La plate-forme simplifie le processus de réparation par rappel, permettant aux consommateurs d’identifier et de se tenir au courant des rappels de véhicules en attente grâce à des messages texte envoyés à partir de la plate-forme propriétaire de CellARide, appelée MyCarRecall.

«Malheureusement, les rappels de véhicules sont devenus très courants aujourd’hui», a déclaré Josh Holstein, fondateur et PDG de CellARide. «Le problème n’est pas seulement d’avertir les propriétaires des véhicules concernés, mais aussi de leur fournir le soutien nécessaire pour les aider à comprendre le processus et à effectuer la réparation. Nous sommes donc fiers de nous associer au Conseil national de la sécurité et à la coalition Check To Protect pour aider à résoudre ce problème. “

Le processus est simple:

Envoyer un SMS REVIEW à 99724 Les utilisateurs sont pris en charge pendant le processus par un assistant virtuel qui demandera et utilisera une photo de la plaque d’immatriculation du véhicule pour vérifier l’état de leur (s) rappel (s) L’assistant virtuel leur expliquera les conducteurs comment faire réparer leur véhicule LIBRE

«L’utilisation de ce service de messagerie texte peut vous sauver la vie. C’est un programme gratuit, en espagnol, qui vous aide à vérifier et à réparer votre voiture, si vous avez un rappel en attente », explique Karla Martínez.

«Nos voitures peuvent avoir un rappel de sécurité en attente qui pourrait être dû à un airbag défectueux. Pouvez-vous imaginer à quel point cela peut être dangereux? Maintenant, vérifier si votre voiture a un rappel est aussi simple et rapide que d’envoyer un SMS, cela ne prend que quelques minutes! ” , ajoute Ana Patricia Gámez.

Check To Protect est une campagne nationale qui exhorte les conducteurs à vérifier l’état des rappels de leurs véhicules et à obtenir la réparation immédiate des rappels en attente. Fiat Chrysler Automobiles, Ford Motor Company, General Motors, Nissan North America et Volvo Car USA sont des partenaires de la campagne.