Anthoine Hubert remplit les pensées et les cœurs de tout le monde de la course, alors que la Formule 1 et les courses de soutien se réunissent pour le Grand Prix de Belgique de ce week-end à Spa-Francorchamps.

L’année dernière, samedi après les qualifications de F1, le joueur de 22 ans a été privé de sa vie après un accident à grande vitesse lors de la course de Formule 2.

Maintenant, 12 mois plus tard, les hommages sont allés au Français bien-aimé qui était compagnon avec de nombreux pilotes de F1 actuels, y compris le meilleur ami Pierre Gasly.

Un début sombre pour les trois jours de piste dans les Ardennes.

En réfléchissant à la perte futile de la vie du jeune Anthoine, il convient également de se souvenir des 47 autres pilotes et coureurs qui ont péri dans cette arène vénérée par beaucoup mais, sans aucun doute, méprisée par les 48 familles qui ont perdu leurs proches sur place.

Parmi eux Stefan Bellof – l’un des pilotes les plus prometteurs de son époque – décédé au volant d’une Porsche 956, après un énorme accident à Radillon, lors des 1000 km de Spa Francorchamps en 1985. Ce sont les deux noms familiers à la plupart sur la liste.

Mais, il va sans dire que chacun des 48 accidents était horrible par le simple fait que la mort est venue visiter, tout comme celle qui a revendiqué Anthoine, pour nous rappeler la dure réalité qui, en cette ère ultra-sûre de course, la perspective de la mort ne peut être ignorée. Le sport automobile est toujours dangereux. Parfois mortel.

Quel que soit le niveau ou la série – pilote de Formule 1 à pilote de club – ils sont tous unis par l’ombre de la mort qui plane à jamais sur la course automobile où, en un clin d’œil, la vie peut aller de l’avant à l’autre. Nous ne devons jamais oublier cela.

Alors que la plupart du temps, les fans, les médias et les experts s’assoient ensemble dans nos serres et lancent des critiques instantanées contre les conducteurs, cela DOIT toujours être, avant tout, sous le prétexte qu’ils sont tous des super-héros et que nous les jugeons en conséquence, pas comme de simples mortels.

RIP Anthoine # AH19