Avant le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, le cirque de Formule 1 et les expositions latérales sont de mauvaise humeur en souvenir du pilote de Formule 2 tombé au combat Anthoine Hubert, décédé dans un horrible accident lors de la course l’année dernière, avec de nombreux hommages à leur perte. ami.

Le Français, volé au monde à l’âge de 22 ans, en son honneur, la Formule 2 a décidé de retirer la # 19 qu’Anthoine portait sur sa voiture.

Pierre Gasly a été photographié en train de déposer une gerbe sur la piste jeudi alors qu’un pèlerinage silencieux passait devant le lieu de l’incident; il a déclaré avant le week-end dans les Ardennes: «Cette année, retourner en Belgique sera aussi un moment triste car c’est il y a un an à peine qu’Anthoine a perdu la vie après ce terrible accident de la course F2 à Spa.

«Je le connaissais depuis l’âge de sept ans en karting, nous étions dans la même école ensemble organisée par la fédération française du sport automobile, de 13 à 19 ans et nous avons partagé un appartement pendant six ans. Je pense que tout le monde dans le paddock prendra le temps de penser à lui », a ajouté le pilote AlphaTauri.

Je n’arrive toujours pas à y croire…

Tu nous manques, tu me manques Tonio.

J’espère que nous vous rendons fiers de là-haut. Pour toujours dans nos coeurs, mon frère. # AH19 pic.twitter.com/4g30fAsP9c – PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) 27 août 2020

Ses collègues partageant ces sentiments avant le week-end en Belgique:

Lando Norris: «Ce week-end, nous prenons le temps de nous souvenir d’Anthoine Hubert, qui a tragiquement perdu la vie à Spa l’année dernière. Toute la communauté des courses a été choquée et attristée par ce qui s’est passé, et il restera dans nos pensées alors que nous reprendrons la course cette année. »

Carlos Sainz: «En retournant à Spa cette année, nous prendrons le temps de nous souvenir d’Anthoine, tristement décédé l’année dernière. C’était un jeune talent passionnant qui nous a été enlevé trop tôt, et nous nous souviendrons toujours de lui partout où nous courons, mais encore plus à Spa. «

Andreas Seidl: «Je voudrais faire écho aux commentaires des deux pilotes alors que nous nous souvenons de la perte d’Anthoine Hubert au Grand Prix de Belgique l’année dernière. Nos pensées restent avec sa famille et ses amis et nous souhaitons bonne chance à Juan Manuel Correa dans son rétablissement continu.

Toto Wolff: «Ce week-end sera également la première fois que nous rentrons en Belgique après la perte tragique d’Anthoine Hubert l’an dernier. Ce fut une journée sombre pour toute la communauté du sport automobile et nos pensées iront à sa famille et à ses amis alors que nous nous souvenons de lui ce week-end.

La Formule 2 a confirmé sur son site Internet: «Ce week-end, pour honorer Anthoine, un logo a été spécifiquement créé en utilisant ses initiales, son numéro de course F2 et un élément clé de la conception de son casque – une étoile. Il apparaîtra dans toutes les communications F2 et Formule 3 pour célébrer les formidables réalisations d’Anthoine et son caractère unique.

«Dans une démonstration d’unité, les équipes de Formule 1, F2 et F3 afficheront ce logo sur leurs voitures tout au long du week-end, montrant qu’Anthoine fera toujours partie de notre famille de course.

«Une minute de silence sera observée sur la grille de départ avant la course vedette de samedi, alors que la famille F2 se souvient d’Anthoine et montre à sa famille et à ses proches notre soutien indéfectible.

«Dimanche, la F1 tiendra également une minute de silence avant le Grand Prix, de nombreux amis d’Anthoine gardant sa mémoire près de leur cœur», a conclu le communiqué.

Ce week-end, et toujours, nous courrons pour Anthoine. Vous pouvez vous joindre à nous pour honorer notre ami en utilisant # AH19 toute la semaine.

Ce week-end, la communauté du sport automobile court pour Anthoine Hubert Un logo créé en l’honneur d’Anthoine sera affiché sur toutes les voitures à Spa ce week-end Nous pouvons également confirmer que la voiture n ° 19 sera à jamais sa # AH19 ❤️ pic.twitter.com/yR3UGTbIUm – Formula 2 # AH19 (@ FIA_F2) 27 août 2020

En route pour Spa avec @vistajet.

Spa est un endroit très spécial pour moi car c’est là que j’ai remporté ma première victoire en Formule 1, mais aussi un endroit très difficile où aller car c’est là que j’ai perdu un ami @AnthoineH qui nous manque beaucoup.

Je vais courir pour lui ce week-end. pic.twitter.com/a81L4LatIA – Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 26 août 2020