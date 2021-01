Ce week-end, le Roar avant la Rolex 24

Les 24 heures de Daytona 2021, samedi 30 janvier

Antonio García et Albert Costa seront les deux représentants espagnols de l’édition 2021 des 24 Heures de Daytona. García répète avec Corvette en GT Le Mans et Costa participera à la catégorie GT Daytona.



A quelques jours du départ du Roar avant la Rolex 24, le pré-test des 24 Heures de Daytona, Albert Costa a confirmé qu’il effectuera pour la deuxième fois le fameux test avec une Lamborghini Huracan GT3 Evo de l’équipe Grasser.

“News: Nous revenons à Daytona. Je suis très reconnaissant à Lamborghini et Grasser de m’avoir fait confiance un an de plus pour courir cette course! Voyons si la chance est de notre côté cette fois, vous gagnez !!! Daytona, je suis retour », a partagé Da Costa sur ses réseaux sociaux.

Daytona, je suis de retour! pic.twitter.com/fdhNEctAVk – Albert Costa Balboa (@ACostaBalboa) 19 janvier 2021

En décembre, on savait que Costa était toujours en 2021 en tant que pilote officiel de Lamborghini et aujourd’hui, il a annoncé que sa première course de l’année serait les 24 Heures de Daytona.

Ainsi, Albert aura une nouvelle opportunité cette année de se remettre du goût aigre-doux qu’il avait eu l’an dernier en raison des problèmes économiques qu’il a eues, qui l’ont énormément alourdi et lui ont fait perdre 40 tours par rapport aux leaders de la course.

D’autre part, Antonio García répète au volant de la Corvette C8.R de Corvette Racing aux côtés de Jordan Taylor et Nicky Catsburg pour se battre pour la victoire, après avoir terminé quatrième en GTLM l’année dernière.

Le test avant les 24 Heures de Daytona a lieu ce week-end et la course elle-même, le samedi 31 janvier prochain.

Juan Pablo Montoya, Alexandre Rossi, Kamui Kobayashi, Jimmie Johnson, Felipe Nasr et comme nouveauté, Kevin Magnussen courra également à Daytona. Le Danois arrive à l’IMSA, après avoir perdu le siège qu’il avait en Formule 1 avec Haas, et fera ses débuts dans cette course avec Cadillac Chip Ganassi. Ce sera votre voiture:

