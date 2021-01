Le test inaugural de la Coupe du monde, au format “ mini ” par Covid-19

La Toyota française aura Neuville et Tänak comme rivaux dans la Hyundai

Sordo cherchera son premier podium de la saison, mais doit assurer des points à Hyundai

Sébastien Ogier sera à la recherche d’une victoire historique au Rallye de Monte-Carlo. Non seulement sa huitième victoire dans ce test, qui lui permettrait de “ briser l’égalité ” avec Sébastien Loeb, mais aussi de devenir le premier pilote à remporter le test avec cinq voitures différentes: Peugeot, Volkswagen, Ford, Citroën et Toyota. C’est vrai, le premier de tous, avec Peugeot, n’était pas un Monte Carlo du WRC mais de l’IRC, le championnat créé par Eurosport, réservé à la S2000 et qui se voulait une alternative à la Coupe du Monde.



Une victoire dont Toyota aspire. Son dernier triomphe ici remonte à 1998 avec Carlos Sainz. Il y a longtemps pour la marque japonaise qui veut remettre le pouls du championnat du monde des rallyes.

Ogier et les autres pilotes WRC affrontent un Monte Carlo différent cette année. Sans public, sans Turini et avec seulement 14 étapes totalisant à peine 257,64 kilomètres chronométrés, la plus courte édition de l’histoire, y compris celle qui a été marquée pour l’IRC mais pas pour la Coupe du monde. Et avec des horaires impensables jusqu’à récemment: une bonne partie des spéciaux presque à l’aube, à l’aube; non seulement dans l’obscurité brisée par de puissants projecteurs de voiture, mais lorsque la température est plus basse et qu’il y a un plus grand risque de rencontrer de l’asphalte glacé.

Edition plus courte de l’histoire, mais non moins difficile pour cela. Ce sera un sprint total entre Ogier, Tänak et Neuville – celui-ci, vainqueur de l’année dernière – et avec Evans comme invité d’honneur. Ce sont, a priori, les quatre hommes qui s’affronteront pour la victoire absolue. Rovanperä, Sordo et Suninen ou Loubet seront les «outsiders». La mission de Sordo est d’obtenir les points des constructeurs à Hyundai si l’un des deux hommes de tête trébuche.

Un sprint dans lequel l’erreur minimale sera fatale, car si récupérer des secondes est toujours difficile, ici il le sera encore plus car il n’y a pas beaucoup d’étapes. Les étapes sont «délicates», avec des zones de neige et de glace et d’autres apparemment sèches, mais qui peuvent être un piège.

Deux seront les clés. D’une part, trouver les bons pneus; Les éventuelles erreurs se mesurent en dizaines de secondes accordées et les pneus sont neufs car les Pirelli ont remplacé les Michelin utilisés ces dernières années et il n’y a pas eu beaucoup de temps pour les tester, juste deux jours de test par pilote. Et de l’autre, la possibilité de prendre des notes efficaces dès le premier instant.

Ce dernier est particulièrement important cette année car il ne s’agit pas de «revoir» et de «peaufiner» les notes des autres éditions: 85% du parcours est nouveau. Même Ogier, qui est originaire des Hautes Alpes – la région où se déroulent la plupart des spéciales -, n’est passé par certains de ces domaines … et s’il l’a fait, c’est dans ses années juniors, dans des événements régionaux, tandis que d’autres n’ont pas été joués à Monte Carlo depuis plus d’une décennie. Et en particulier les spéciales du samedi et du dimanche sont sans précédent à Monte Carlo. Cela peut être un handicap pour Thierry Neuville, qui a dû trouver un nouveau copilote à la dernière minute après avoir échoué à trouver un accord pour rester avec Nicolas Glisoul.

Au moins, tout le monde connaît bien les voitures. Ils sont pratiquement les mêmes que l’an dernier, avec peu d’évolutions. Et c’est une préoccupation de moins.

En WRC2, la catégorie “ professionnelle ” du R5 -sorry, RC2 avec la nouvelle nomenclature- Olli Solberg est peut-être le pilote qui suscite le plus d’intérêt, mais il faudra compter sur le Français Adrian Fourmaux, officier Ford, et Eric Camili, avec Citroën, mais surtout avec le «vétéran» Andreas Mikkelsen qui avec Skoda tente de relancer sa carrière et avec Marcos Bulacia. Vous ne pouvez pas non plus oublier le Russe Nikolay Gryazin.

En WRC3, prévisions très ouvertes, avec Nicolas Ciamin comme favori. Dans cette catégorie, nous trouvons deux Espagnols: Miguel Díaz Aboitiz et Daniel Alonso.

