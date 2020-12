Son autonomie totale peut dépasser 1600 kilomètres

La version la plus puissante offre 204 chevaux

L’Aptera est une voiture électrique qui permet de recharger partiellement ses batteries grâce à des panneaux solaires disposés sur la carrosserie. Il est initialement vendu avec deux ou trois moteurs et avec quatre batteries au choix, la plus petite de 25 kilowattheures et la plus grande de 100.



le Aptera est une création de Moteurs Aptera, une société basée en Californie depuis sa création en 2005, bien qu’en 2011, elle ait cessé ses activités. Maintenant, ils reviennent à la recharge avec une voiture électrique dont le principal attrait est qu’elle permet de recharger une partie de la batterie grâce à des panneaux solaires disposés sur la carrosserie, de telle sorte qu’il ne serait pas nécessaire de la connecter au réseau pour faire face à la plupart des itinéraires. les journaux.

Sa configuration innovante à trois roues et son système de recharge particulier lui permettent de ne pas avoir de rivaux clairs sur le marché.

APTERA: EXTÉRIEUR

le Aptera Il mesure 4,44 mètres de longueur, 2,24 mètres de largeur et 1 360 mètres de hauteur, avec un empattement de 2,77 mètres.

Son image particulière est en grande partie due au fait qu’il ne dispose que de trois pneus, tous carénages au profit de l’aérodynamisme. Les avant dépassent de la structure centrale de la voiture.

Les portes s’ouvrent dans un format de ciseaux. En eux se trouvent les caméras qui remplacent les miroirs conventionnels.

le Cx l’Aptera n’est que de 0,13. Pour mettre les choses en contexte, il faut se rappeler que la Porsche Taycan, l’un des véhicules les mieux travaillés à cet égard, reste à 0,22.

le Aptera Il a été conçu grâce à un système évolutif qui permet la production rapide d’unités grâce au fait que chacune d’entre elles ne se compose que de quatre parties principales.

APTERA: INTÉRIEUR

le Aptera il a une capacité de deux passagers. Les deux sont assis sur des sièges sportifs.

Derrière le volant, qui a une forme rectangulaire, il n’y a pas de tableau de bord. Juste à sa droite se trouve un grand écran sur lequel sont affichées toutes les données nécessaires, en plus de permettre la gestion du système multimédia.

Il y a deux autres écrans situés aux extrémités pour montrer ce que capturent les caméras qui remplacent les miroirs.

APTERA: MÉCANIQUE

le Aptera Il peut être équipé de deux ou trois moteurs, chacun d’eux d’une puissance de 50 kilowatts. De cette manière, le total peut être de 100 ou 150 kilowatts, dont les équivalents thermiques sont de 136 et 204 chevaux. La version la plus performante accélère de 0 à 96 kilomètres / heure en 3,5 secondes. La vitesse de pointe est de près de 180 kilomètres / heure.

le Aptera il peut inclure quatre batteries de capacité différente. Le plus léger fait 25 kilowattheures, tandis que le plus capable va jusqu’à 100. Selon le protocole d’homologation américain, l’EPA, la première des versions peut parcourir environ 400 kilomètres entre les charges, tandis que la seconde dépasse les 1 600 . Il existe également des variantes de 40 et 60 kilowattheures de capacité, qui assurent une autonomie d’environ 645 et 965 kilomètres respectivement.

Moteurs Aptera Il n’a pas révélé combien de temps la voiture doit rester connectée au réseau pour retrouver sa gamme complète. Cependant, il a confirmé que, grâce aux panneaux solaires dont dispose la carrosserie, elle peut récupérer un maximum de 102,8 kilomètres -60 kilomètres avec les panneaux de toit et 38,8 avec ceux du reste de la carrosserie, qui sont facultatifs – plus que suffisant pour effectuer la plupart des visites quotidiennes. Il y a un total de 180 cellules solaires. Selon les créateurs du véhicule, 17 700 kilomètres peuvent être parcourus en un an grâce à l’énergie fournie par le soleil.

APTERA: PRIX

Les premières livraisons de l’Aptera auront lieu en 2021. Son prix aux États-Unis se situe entre 25 900 et 46 900 dollars, ce qui au taux de change actuel est un peu plus de 21 000 et 38 000 euros respectivement.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 12/08/2020 Aptera est officiellement présenté.

