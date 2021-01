Le Néo-Zélandais courra le prélude de F2 pour la deuxième année consécutive

Marcus Armstrong sera pilote DAMS pour la saison de Formule 2 2021. Le Néo-Zélandais courra pour la deuxième année consécutive en prélude à la Formule 1, cette fois avec les Français. Tous deux sont ambitieux pour ce prochain exercice et ils sont clairs que l’objectif est le championnat.



Armstrong a fait ses débuts en Formule 2 en 2020 avec ART, mais son niveau n’était pas comme prévu, puisqu’il n’a réalisé que deux podiums, et ils sont arrivés lors des deux premiers week-ends de l’année en Autriche. Bien sûr, le pilote de la Ferrari Academy aura une seconde chance avec DAMS, avec qui il espère continuer à grandir en tant que pilote cette saison.

“Je suis très heureux de rejoindre DAMS. Nous attendons avec impatience de travailler ensemble depuis un moment maintenant et la Formule 2 est un championnat très compétitif et dans une saison de huit épreuves, il n’y a rien de mieux que de courir avec une équipe expérimentée qui a connu beaucoup de succès sur le terrain. passé », a déclaré Armstrong dans un communiqué officiel.

Armstrong et DAMS sont ambitieux à l’approche de leur première saison et disent que l’objectif est de remporter le championnat. Ils savent que ce ne sera pas une tâche facile compte tenu du niveau de la grille, mais le Néo-Zélandais pense qu’il est au bon endroit pour réussir et aller très loin.

“L’objectif est le titre. Nous en avons déjà parlé et ni eux ni moi ne sommes intéressés à terminer deuxième, c’est pourquoi nous avons signé, nous avons les mêmes objectifs. Ce ne sera pas facile de gagner, nous aurons beaucoup de compétition, mais je sens que je suis dans le bon environnement. et avec une grande équipe, avec qui je peux faire des choses spéciales », a déclaré le Néo-Zélandais pour terminer.

NANNINI ET DELEDDA, ​​À HWA

HWA Racelab a également confirmé son duo de pilotes pour 2021. Matteo Nannini et Alessio Deledda feront leurs débuts en Formule 2 en 2021 et sont tous deux confiants d’appliquer avec succès ce qu’ils ont appris en Formule 3 au cours de l’année écoulée. Avec eux confirmés, il y en a déjà six qui feront leurs débuts dans la catégorie à temps plein cette année.

Nannini est devenu le premier pilote à annoncer qu’il combinera la Formule 2 et la Formule 3 en 2021. L’Italien a profité du fait que les deux catégories de support ne coïncident pas dans le calendrier et en profitera pour accumuler le maximum de tournages possible dans une année qui sera chargée pour il. Bien sûr, ce n’est peut-être pas le seul à exécuter ce plan.

“Je veux vraiment affronter une année très exigeante. 45 courses en 2021 seront très difficiles, mais je suis prêt et déterminé à relever ce nouveau défi. Je veux continuer à grandir en tant que pilote et pouvoir courir à la fois en Formule 2 et en Formule 3. C’est une belle opportunité. Ce sera ma première année en Formule 2, et ce ne sera pas facile, mais je veux beaucoup apprendre », a déclaré Nannini.

Deledda arrive en Formule 2 après avoir couru deux ans en Formule 3 avec Campos Racing. L’Italien n’a pas excellé sur la piste jusqu’à présent, mais il est convaincu que ce qu’il a appris au fil des ans lui permettra de faire un pas en avant: “C’est une nouvelle expérience, j’ai attendu de nombreuses années. Je veux vraiment participer à un championnat très compétitif. , dans lequel je veux montrer mes compétences », a déclaré Deledda pour terminer.

