Que Grosjean a survécu a plus à voir avec la sécurité que le divin

Nous mettons en lumière les grands héros de cette histoire

Le mot «miracle» a été l’un des plus répétés hier soir en regardant Grosjean survivre à son très grave accident à Bahreïn. Cependant, ce qui s’est passé hier a peu à voir avec le divin et beaucoup à voir avec le sang froid que Romain avait et avec le travail intense de toutes ces années dans la sécurité.



Grosjean est allé contre les barrières après un contact avec Kvyat. L’impact, qui s’est produit à 212 kilomètres / heure, a créé une grosse boule de feu. La rapidité avec laquelle les commissaires ont agi pour éteindre le feu et le sang-froid de Romain pour sortir des flammes sont les principales raisons qui le maintiennent parmi nous aujourd’hui, mais pas les seules.

Romain doit sa vie au halo, comme il l’a bien expliqué dans ses premiers mots après l’accident. Sans lui, je ne serais probablement pas là. C’est pourquoi hier n’a guère de miracle et ne peut s’expliquer que par le travail acharné de la FIA en matière de sécurité. La même chose a été argumentée aujourd’hui par l’ancien pilote de Formule 1 Lucas di Grassi:

“Arrêtez de l’appeler” miracle “. Cela déroute les gens. La raison pour laquelle Grosjean est vivant est appelée science et travail acharné par de nombreux ingénieurs, médecins et l’organisme de réglementation pour rendre le sport automobile plus sûr et l’équipe de sauvetage.” , a partagé le pilote brésilien.

Le fait que l’accident se soit produit après le départ a accéléré le sauvetage. Romain a eu la chance que la voiture médicale suive l’équipe. Dans les 26 secondes de terreur au cours desquelles le sauvetage a été achevé, le délégué médical de la FIA, Ian James – qui a pris les flammes à la recherche de Grosjean avec son visage pratiquement découvert – a été absolument essentiel et a précipité les pompiers vers éteignez les flammes de toute urgence. Comme on le voit sur la photo, il y avait deux pompiers qui ont collaboré à l’extinction de l’incendie, ce qui n’a peut-être pas été apprécié hier. Et est-ce que tous les héros ne portent pas une cape. Les pompiers, le personnel médical du circuit, les stewards, la FIA, Grosjean … tous sont les super-héros de cette histoire.

“Une fois que nous avons dit les mots urgents, les mots utiles, pour protéger nos enfants, les autres manquent. Heureusement, les boucliers d’amour sauvent les super-héros”, a partagé l’épouse romain soulagée après la frayeur.

