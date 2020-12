Arthur Leclerc, le frère cadet de Charles Leclerc, passera en F3 l’année prochaine avec l’équipe Prema, la meilleure équipe des catégories monoplace – présente dans toutes – sous la F1. Cette année, l’équipe a remporté la F2 avec Mick Schumacher, la F3 avec Oscar Piastri. La formule régionale avec Gianluca Petecof et la F4 italienne avec Gabriele Mini.



Leclerc sautera de la Formule régionale européenne, où Prema a couru cette année. Jusqu’à la dernière course, il a tenu tête à son coéquipier Gianluca Petecof, mais il a fini par remporter le titre, malgré le fait que le Monégasque soit le pilote qui a remporté le plus de courses.

“Je suis très heureux de pouvoir concourir en F3 l’année prochaine et surtout de continuer à être dans l’équipe Prema, avec lui j’ai réussi à créer une relation étroite et spéciale. Pour moi ce sera un grand défi car le format sera différent et j’aurai beaucoup plus d’adversaires que cette année en Formule Régionale. J’ai hâte de commencer la saison », a déclaré Leclerc.

Leclerc, qui fait partie de la Ferrari Academy, a couru en 2018 en F4 française et en 2019 en F4 allemande, un championnat dans lequel il a terminé troisième.

Cette année, l’équipe a remporté la F2 avec Mick Schumacher; la F3 avec Oscar Piastri; la Formule Régionale, avec Gianluca Petecof et la F4 italienne avec Gabriele Mini. En 2021, David Vidales sera son premier pilote de la Formula Regional Europa by Alpine, une fusion de F.Renault et F.Régional Europa.

René Rosin, skipper de Prema, a été très enthousiaste à l’idée “d’accueillir Arthur dans notre équipe. Cette année, il a connu une belle saison avec Formula Regional, dans laquelle il a été le pilote qui a remporté le plus de courses. Il a toutes les qualités nécessaires. pour atteindre les niveaux les plus élevés et nous sommes sûrs qu’il brillera haut en F3. ”

