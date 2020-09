Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Pierre Gasly et Kimi Raikkonen étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix de Belgique. Voici pourquoi.

Étoiles

Daniel Ricciardo C’était la meilleure performance de Renault à ce jour cette saison. Ricciardo a arraché le maximum de sa RS20, la plantant quatrième sur la grille malgré un problème de frein par câble en qualifications. Il a traqué Max Verstappen au départ, et s’il n’avait pas laissé tomber Pierre Gasly et Sergio Perez pendant la période de Safety Car, nous aurions pu assister à une bataille passionnante entre les deux anciens coéquipiers de Red Bull à l’arrivée. Néanmoins, il a réalisé le premier tour le plus rapide de Renault depuis une décennie.Pierre Gasly

Un autre week-end de haut niveau du paria Red Bull, malgré la tension émotionnelle de la course sur la piste où son ami d’enfance est décédé l’année dernière. Gasly a été doublé par son coéquipier Daniil Kvyat lors des qualifications, mais a récolté l’avantage de partir sur des pneus durs et de ne pas passer sous la Safety Car dans la course, grimpant à la huitième place dans les phases finales.

Kimi raikkonen

Raikkonen a battu les deux pilotes Ferrari, toujours à surveiller à Spa, Raikkonen s’est qualifié devant son coéquipier et a riposté rapidement après avoir perdu du terrain au départ. Au redémarrage de la course, il a repoussé les deux pilotes Ferrari (ce qui devait être très satisfaisant) en route pour la 12e place.

Lewis Hamilton

Les victoires de Hamilton ont peut-être commencé à paraître routinières il y a quelque temps, mais l’ampleur de sa marge sur son coéquipier Valtteri Bottas en qualifications était particulièrement impressionnante ce week-end. Les deux Mercedes étaient séparées de plus d’une demi-seconde.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Les lutteurs

Antonio Giovinazzi

Surqualifié par Kimi Raikkonen, il a pris les devants au départ, mais a subi la pression de son coéquipier peu après. Une erreur à Fagnes signifiait que sa journée se terminait dans les barrières.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Et le reste

Verstappen n’a pas pu s’approcher suffisamment des pilotes Mercedes Après avoir été battu par Hamilton en qualifications, Bottas n’a pas pu porter l’élan nécessaire à travers Eau Rouge pour l’attaquer au départ, ce qui l’a condamné à finir derrière son coéquipier. Comme d’habitude, Verstappen a été le plus rapide des pilotes Red Bull sur un seul tour, mais n’a pas pu affronter Mercedes en course. Le passage d’Alexander Albon aux pneus composés moyens s’est retourné contre lui et a aidé Esteban Ocon à le dépasser pour la cinquième place.

Le début malchanceux de Carlos Sainz Jnr jusqu’en 2020 s’est poursuivi car un problème de bloc d’alimentation signifiait qu’il ne pouvait même pas commencer à Spa. Un autre pilote malchanceux – ou chanceux, selon votre point de vue – était George Russell, qui est sorti indemne après avoir heurté une roue qui s’est détachée de la voiture de Giovinazzi.

Lando Norris pense avoir heurté du liquide lâché par la voiture de son coéquipier lorsqu’il est parti aux Combes au premier tour. Après cela, sa voiture s’est bien comportée dans le deuxième relais et il a estimé qu’il n’était qu’à un tour de passer Albon pour la sixième.

Racing Point n’était pas la force qu’ils sont habituellement à SpaRacing Point a eu un week-end indifférent sur une piste qui était auparavant l’un de leurs circuits les plus forts. Ils ont admis que la décision de laisser Sergio Perez sur des pneus tendres lorsque la voiture de sécurité est sortie était, rétrospectivement, une erreur. Néanmoins, il a terminé la course sur la queue de Lance Stroll.

Daniil Kvyat a estimé qu’il avait obtenu la stratégie la moins favorable à AlphaTauri et il a terminé la course en dehors des points. La seule voiture derrière lui non propulsée par une Ferrari était la Williams de Nicholas Latifi, 16e, qui courait derrière Russell comme d’habitude avant que son coéquipier ne prenne sa retraite.

Lors d’un week-end abject pour Ferrari, Charles Leclerc et Sebastian Vettel se sont battus en vain pour tout réussir avec leurs SF-1000. Les deux ont gratté en Q2, et Leclerc a brièvement placé sa voiture dans le top 10 avant de redescendre inévitablement. Ils ont terminé devant le duo Haas: Kevin Magnussen a pris le départ et a terminé dernier après être parti en qualifications, mais a fait l’un des meilleurs départs de la course.

À toi

Votez pour le pilote qui vous a le plus impressionné le week-end dernier et découvrez si d’autres . partagent votre point de vue ici:

Grand Prix de Belgique 2020Parcourir tous les articles du Grand Prix de Belgique 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: