30 août 2020

Après avoir terminé P3 au Grand Prix de Belgique, Max Verstappen dit que ce n’était pas la course la plus excitante de son point de vue.

Comme cela a souvent été le cas en 2020, le Néerlandais a été le pilote le plus rapide en dehors d’une voiture Mercedes lors des qualifications de samedi pour s’assurer qu’il a commencé la course sur la deuxième ligne.

Avec Daniel Ricciardo dans une Renault avec une excellente vitesse en ligne droite commençant à ses côtés, on craignait que l’Australien passe le Red Bull tôt. Cependant, malgré tous ses efforts, Ricciardo n’a pas pu trouver de moyen de passer, et Verstappen a rapidement commencé à s’éloigner de lui.

Il ne pouvait cependant pas suivre les pilotes Mercedes devant lui et s’est rapidement retrouvé dans une sorte de No Man’s Land. Une course solitaire a suivi, et Verstappen n’a pas vraiment apprécié.

«Pour être honnête, c’était assez ennuyeux. Il n’y avait pas grand-chose à faire », a-t-il déclaré à Martin Brundle après la course.

«Je ne pouvais pas les suivre [Mercedes] quand ils ont commencé à pousser. J’ai manqué de pneus à la fin de la course, donc dans les huit derniers tours, nous avons principalement économisé les pneus avant.

«Ce n’était pas vraiment agréable là-bas. Sur le médium, je n’avais pas vraiment beaucoup d’adhérence et sur le pneu dur, ouais, au départ j’essayais de mettre un peu de pression sur Valtteri (Bottas) mais ils lui ont dit d’accélérer et je ne pouvais pas continuer vers le haut. Alors, oui, un peu seul.

Après le premier tour d’arrêts aux stands, déclenché par une voiture de sécurité, Mercedes craignait que Verstappen essaie de faire une course à deux arrêts. Cependant, il n’a jamais construit un écart assez grand avec Ricciardo pour pouvoir entrer et sortir à nouveau devant son ancien coéquipier et n’avait pas envie de le dépasser.

Il est donc resté à l’écart et a déclaré qu’il n’était pas trop loin d’être crevé à la fin.

« Je ne savais pas si c’était facile de le dépasser [Ricciardo]à leur vitesse maximale, je voulais donc rester à l’écart », a-t-il ajouté.

«Je pense que j’étais très proche d’une crevaison, mais plus n’était pas possible aujourd’hui. Ce n’était pas le P3 le plus satisfaisant mais c’est mieux que rien.

«Nous n’avions plus de pneus et je ne prenais aucun risque. Nous avons maximisé ce que nous pouvions. »

