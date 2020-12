Dans la firme britannique, ils sont actuellement champions du WEC et vainqueurs des 24 Heures du Mans

Lawrence Stroll a acquis 16,7% de la marque en janvier de cette année

Aston Martin ne participera pas à la catégorie GTE Pro du Championnat du Monde d’Endurance l’année prochaine. La décision intervient après l’acquisition de la marque début 2020 par Lawrence Stroll alors qu’ils traversaient une crise économique.



Aston Martin a mis fin à sa relation avec Prodrive, qui était l’équipe privée pour laquelle elle fabriquait les voitures auxquelles Aston Martin donnait également un statut officiel en WEC. Cela signifie qu’elle ne défendra pas les titres de ses constructeurs et pilotes, dont ils sont actuellement champions dans la catégorie GTE-Pro; Il ne défendra pas non plus sa victoire aux 24 Heures du Mans.

Lawrence Stroll et son consortium d’entreprises ont sauvé Aston Martin de la faillite plus tôt cette année et se concentreront désormais sur la reprise de la marque à travers la Formule 1. En 2021, l’équipe Racing Point sera rebaptisée sous le nom de la marque automobile britannique.

Malgré cela, Aston Martin a annoncé une prolongation de son accord avec Prodrive, auquel ils vendront des voitures avec des spécifications dans les catégories GT3 et GT4. Ils ont également exprimé leur souhait d’être représentés par des équipes privées dans la catégorie WEC GTE-Am la saison prochaine. Il faut rappeler que la marque a déjà renversé ses plans pour participer à la nouvelle catégorie d’hypercars de la Coupe du monde d’endurance.

De même, de la firme britannique, ils ont affirmé qu’à partir de l’année prochaine, ils souhaitaient s’associer à différentes équipes pour participer à des catégories telles que le GT Challenge Intercontinental, le GT World Challenge Europe, le championnat IMSA WeatherTech SportsCar – American Resistance – et la Super GT japonaise.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard