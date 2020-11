Le DBX est le premier SUV de l’histoire d’Aston Martin

La marque britannique espère augmenter son chiffre d’affaires et toucher un nouveau client

Les premières unités de la série commencent à quitter l’usine

Une version hybride rechargeable est attendue en 2023

L’Aston Martin DBX 2020 est le premier SUV de la firme britannique. Présenté au Salon de l’automobile de Los Angeles 2019, il a un moteur V8 sous sa peau qui lui donne 550 chevaux. Les premières unités ont déjà commencé à sortir de la chaîne de montage au Pays de Galles. En Espagne, il est disponible à partir de 227 000 euros.



L’Aston Martin DBX 2020 est basée sur le Concept Aston Martin DBX, qui a été dévoilé au Salon de l’automobile de Genève 2015. Son programme de développement comprenait des tests de durabilité sur les étapes du Wales Rally, des circuits comme le Nürburgring Nordschleife et des tests dans les centres d’ingénierie de l’entreprise au Nürburgring et à Silverstone.

Le DBX est le premier SUV d’Aston Martin, une entreprise connue pour ses voitures sportives. Il est inévitable de faire un parallèle avec la Lamborghini Urus, sa rivale naturelle. Le fabricant s’attend à vendre entre 4000 et 5000 unités du modèle par an dans le monde. De plus, selon les études d’Aston Martin, le 70% de ses clients possèdent déjà un SUV d’une autre marque, le développement du DBX est donc justifié.

ASTON MARTIN DBX 2020: EXTÉRIEUR

le Aston Martin DBX 2020 Il mesure 5 039 mètres de long, 1 998 mètres de large et 1 680 mètres de haut, avec un empattement de 3060 mètres et un poids à vide de 2 245 kilos.

Le DBX 2020 est construit sur une plate-forme nouvellement créée, spécialement créée pour s’adapter à votre statut de SUV. Cela signifie que les ingénieurs ont pu le concevoir à partir de zéro, sans avoir à s’en tenir à des paramètres prédéfinis.

En dépit d’être un SUV, sa lignée Aston Martin il est évident dans des éléments tels que la calandre de style DB ou la fente dans le profil latéral, ou la silhouette du groupe de feux arrière et la chute du toit, qui avec un peu d’imagination rappellent l’Aston Martin Vantage.

Les feux de jour comportent un conduit aérodynamique qui canalise le flux d’air vers les côtés du véhicule, aidant à réduire la traînée et à refroidir les freins.

ASTON MARTIN DBX 2020: INTÉRIEUR

Aston Martin se félicite de l’expérience et de l’habitabilité apportées par le DBX 2020, qui bénéficie de son statut de SUV pour offrir un espace sans précédent dans les autres modèles de la marque.

L’intérieur a été fabriqué à la main et l’entreprise promet le même niveau de confort, que le siège avant ou arrière soit occupé. Les avant sont de coupe sportive pour améliorer la position de conduite.

L’ergonomie de tous les composants a été étudiée de manière appropriée, ce qui se traduit par des accoudoirs dédiés, des compartiments de rangement spéciaux et une disposition stratégique des boutons physiques. Les sièges sont en cuir de haute qualité et l’intérieur comprend de multiples détails Alcantara pour une qualité supérieure.

La conception du tableau de bord a cherché à améliorer la sensation d’espace et de luxe. Les nouveaux écrans se démarquent également TFT, un 10,25 pouces pour la console centrale et un 12,3 pouces pour le tableau de bord, intégrés au tableau de bord de manière à ne pas interrompre l’élégance de l’ensemble. Il y a aussi une console centrale pontée qui offre un espace de rangement en dessous pour des articles plus volumineux tels qu’un sac à main ou des bouteilles d’eau de 1,5 litre. À l’arrière, les sièges ont été la pièce maîtresse du processus de conception. Une position inclusive a été recherchée sans impliquer que ses occupants penchent vers l’avant. Les besoins des enfants ont également été pris en compte, ce pour quoi Aston Martin a invité plusieurs petits à partager leurs expériences de montée et de descente de la voiture.

Votre coffre a une capacité de 632 litres.

ASTON MARTIN DBX 2020: ÉQUIPEMENT

le Aston Martin DBX 2020 inclut «tous les systèmes de sécurité active disponibles», selon la marque. Vous pouvez également introduire des fonctionnalités personnalisées dans le style de vie de son propriétaire. Par exemple, le forfait Animaux comprend un nettoyeur portable pour laver le chien après une promenade. Le pack Snow fournit un chauffe-bottes électronique pour plus de confort.

Les 500 premiers acheteurs bénéficieront du Pack 1913, qui comprend un emblème personnalisé et des plaques attestant qu’il s’agit de l’un des premiers DBX jamais produits. Ils recevront également un livre signé par Andy Palmer et Marek Reichman, respectivement PDG et directeur créatif, et une invitation à une soirée exclusive.

ASTON MARTIN DBX 2020: MÉCANIQUE

le Aston Martin DBX 2020 Il est équipé d’un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 550 chevaux avec un couple de 700 Newton mètres. Il s’agit d’une nouvelle version du moteur des Aston Martin DB11 et Aston Martin Vantage.

Le DBX 2020 équipé de ce moteur promet une vitesse de pointe de 291 kilomètres / heure, avec une accélération de 0 à 100 kilomètres / heure en seulement 4,5 secondes.

Plus tard, un mécanicien hybride rechargeable devrait faire ses débuts, mais ce n’est pas prévu avant 2023 et les détails à ce sujet sont encore rares.

Toute cette énergie est transmise aux quatre roues par un Boîte de vitesse automatique neuf vitesses, avec des différentiels actifs qui vous permettent de contrôler le patinage de l’essieu arrière et de répartir automatiquement le couple entre l’essieu arrière et l’avant, ainsi qu’entre les deux roues arrière pour fournir la réponse la plus adaptée à chaque instant.

Au cours de sa phase de développement, la maca s’est vantée d’être capable d’égaler la vitesse de virage de l’Aston Martin Vantage sur la Nordschleife et de freiner l’Aston Martin DBS Superleggera, la version plus sportive développée sur la base de l’Aston Martin. DB11.

Les temps officiels ne se sont pas encore écoulés, mais on sait que le DBX peut toujours fonctionner au Nürburgring en moins de huit minutes. L’enregistrement de la catégorie SUV est un 7’54 “40, appartenant au Mercedes-AMG GLC 63 S.

le Aston Martin DBX 2020 équipe une suspension pneumatique adaptative à trois niveaux, associée à un système électronique à trois niveaux et à une barre stabilisatrice électrique de 48 volts, avec des amortisseurs adaptatifs pour contribuer à la stabilité du véhicule.

La suspension pneumatique permet de réduire la garde au sol de 50 millimètres pour lui donner une configuration plus aérodynamique en randonnée, ou elle peut être augmentée de 45 millimètres pour faire face aux surfaces non pavées de manière plus sûre.

ASTON MARTIN DBX PAR Q

Le département de personnalisation de la marque britannique, Q par Aston Martin, présente au Salon de l’Automobile de Genève 2020 une unité du SUV qui montre ce que l’on peut en faire. Les modifications apportées visent à mettre en valeur le côté plus sportif du véhicule. Par exemple, son extérieur arbore une peinture gris xénon gris satiné avec des éléments en fibre de carbone et du noir anodisé en contraste. Les jantes sont noires et 22 pouces.

L’intérieur de cette unité du Aston Martin DBX propose une console centrale entièrement en fibre de carbone. Ce matériau est composé de 280 couches minces. La création de cette console a nécessité 90 heures de travail. Il y a aussi d’autres points de l’habitacle dans lesquels il a été choisi d’inclure la fibre de carbone.

Là où il n’y a pas de changement, c’est dans le moteur, de telle sorte que ce DBX a le bien connu V8 biturbo de 550 chevaux.

ASTON MARTIN DBX 2020: PRIX

Le prix en Espagne du modèle de base est 227 000 euros, TVA et taxe d’enregistrement incluses, auxquelles les extras demandés doivent être ajoutés.

Après avoir subi des retards dus à la pandémie COVID19, début juillet 2020, les premières copies en série commencent à quitter la chaîne de montage en direction des concessionnaires. Les premières livraisons seront effectuées à la fin du mois.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date de mise à jour 11/03/2020 Mécanique hybride rechargeable en 2023. 07/10/2020

24/02/2020 Les premiers DBX commencent à quitter la chaîne de montage.

Q by Aston Martin dévoile sa proposition de personnalisation pour le Salon de Genève. 26/12/2019 Aston Martin confirme ses prévisions de ventes. 17/12/2019 Présenté à Barcelone, prix pour l’Espagne confirmés. 20/11/2019 Présentation de l’Aston Martin DBX 2020.11/11/2019 Aston Martin publie un nouveau teaser du modèle. 11/06/2019 Aston Martin dévoile la première image de l’intérieur du DBX et son prix en Allemagne. 18/10/2019 Nouvelles données sur le moteur V8 avec lequel le modèle fera ses débuts. 25/09/2019 Nouvelles données sur son comportement dynamique. 15/11/2018 Les tests DBX commencent.

