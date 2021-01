L’équipe annonce un événement pour février dans lequel elle présentera ses couleurs

Le nom Aston Martin revient en Formule 1 après six décennies

Aston Martin montrera sa nouvelle livrée lors d’un événement de son usine en février prochain. L’une des grandes inconnues de la saison est à quoi ressemblera la voiture britannique. Dans moins de deux mois, nous le saurons.



La saison 2021 marque le retour en Formule 1 d’une marque légendaire de sport automobile comme Aston Martin, qui remplacera Racing Point. Le retour de la marque britannique mettra de côté la couleur rose qui a catégorisé Force India puis rebaptisé Racing Point depuis 2017 et 2020.

Le logo Aston Martin est un vert britannique, et c’est là que les plans vont dans le design. Cependant, dans d’autres images, ils ont mélangé deux types de verts, et peuvent peut-être jouer avec cela dans la décoration de la voiture qui rendra leur retour en Formule 1 officiel.

Le duo de pilotes Aston Martin pour 2021 sera composé de Sebastian Vettel et Lance Stroll. Le nouveau projet passionnant de la marque britannique amène avec lui un quadruple champion du monde, avec qui l’équipe espère aller loin grâce à son talent et son expérience dans des structures de haut niveau comme Red Bull et Ferrari.

Le chef d’équipe d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, est clair que Vettel va amener toute l’équipe à un nouveau niveau. L’équipe, depuis ses origines dans Force India, n’avait jamais travaillé avec un champion du monde, et par conséquent, il y a beaucoup d’excitation, de voir comment l’éthique de travail de Sebastian peut les amener au sommet de la Formule 1.

«Il va amener l’équipe à un niveau différent et je suis sûr que nous avons mille choses à améliorer et il va nous aider pour que nous puissions avancer dans la recherche d’un nouveau niveau. Ce nouveau projet apporte avec lui un champion du monde avec une nouvelle éthique de travail et nous voulons tous apprendre beaucoup de lui », a reconnu Szafnauer dans des mots recueillis sur le site officiel de Formule 1.

L’équipe est également convaincue que Vettel rendra également Stroll plus rapide. Le Canadien affronte sa cinquième année en Formule 1, et pour la première fois, il aura également un champion du monde de l’autre côté du garage.

«Nous allons tous devoir relever la barre, et Sebastian sera également un excellent mentor pour Lance. Il est encore un pilote très jeune et rapide, et il a une excellente occasion d’apprendre d’un quadruple champion du monde », a déclaré Szafnauer pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard