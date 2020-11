Sa présentation officielle aura lieu en 2021

Devrait approcher ou dépasser 1000 chevaux

La marque prévoyait d’utiliser son propre V6 turbo-hybride, mais maintenant elle ne ferme pas la porte pour se tourner vers Mercedes-AMG

L’Aston Martin Valhalla est une hypercar que le constructeur britannique a en cours de développement. Sa présentation est prévue pour 2021, bien que des unités de test aient déjà été vues à Silverstone en 2019. Il équipera un moteur V6 biturbo de 1000 chevaux, même si Aston Martin n’exclut pas le recours à la technologie Mercedes-AMG du fait de la collaboration renouvelée entre les deux marques.



La Valhalla est la version de production de l’Aston Martin AM-RB 003. Elle peut être appréciée comme le «fils» de l’Aston Martin Valkyrie, ce qui a suscité l’intérêt d’Aston Martin pour la création d’hypercars capables de rivaliser avec le rythme de piste des monoplaces de course. Formule 1. Elle n’a pas encore été présentée dans sa spécification finale.

ASTON MARTIN VALHALLA 2021: EXTÉRIEUR

L’Aston Martin Valhalla 2021 n’a pas encore été présentée dans sa spécification finale, bien qu’en 2019, il y avait des unités de test sur le circuit de Silverstone. Par conséquent, il est tôt pour savoir si l’hypercar conservera les formes vues sur le circuit britannique ou si elle introduira de subtiles différences.

Comme pour la Valkyrie, l’aérodynamique sera un aspect essentiel du Valhalla. On sait qu’il utilisera une technologie connue sous le nom de FlexFoil, qui permet une flexion de l’aileron arrière sous l’effet de la vitesse afin que le véhicule roule plus en ligne droite et ait plus d’appui dans les courbes sans changer d’angle d’incidence. Adrian Newey collabore au projet.

Il pèsera moins de 1350 kilos.

ASTON MARTIN VALHALLA 2021: INTÉRIEUR

Aucun détail de l’intérieur de l’Aston Martin Valhalla 2021 n’a encore été vu, même si l’on peut se tourner vers son prototype, l’AM-RB 003, pour avoir une première approximation de ce que prépare la marque britannique.

Le prototype a misé sur de nouveaux matériaux et éléments fabriqués au moyen de l’impression 3D. Il a également lancé le concept «apex ergonomics», qui réalise un alignement parfait entre l’axe central du dos du conducteur, le volant et les pédales.

ASTON MARTIN VALHALLA 2021: MÉCANIQUE

L’Aston Martin Valhalla 2021 est appelée à utiliser un moteur hybride V6 biturbo de 3,0 litres associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à huit rapports. Le moteur thermique déplacera l’essieu arrière et la partie électrique du groupe motopropulseur s’occupera de l’avant.

Une puissance proche de 1000 chevaux, une vitesse de pointe de plus de 350 kilomètres / heure et une accélération de 0 à 100 de 2,5 secondes sont attendues.

En novembre 2020, cependant, Aston Martin a évoqué la possibilité d’abandonner le précédent moteur V6 biturbo pour opter pour une option de la même architecture de Mercedes-AMG, alors que la marque de la star a renforcé sa présence dans l’actionnariat de la compagnie.

Tobias Moers, le nouveau PDG d’Aston Martin, a déclaré que «nous travaillons toujours sur le moteur, mais maintenant nous avons des alternatives. Il est trop tôt pour dire ça “.

ASTON MARTIN VALHALLA 2021: PRIX

Le prix de l’Aston Martin Valhalla 2021 n’a pas encore été confirmé, mais la production devrait être limitée à 500 unités.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/03/2020 Aston Martin est déchirée entre son propre moteur ou une Mercedes-AMG. 16/08/2019 L’Aston Martin Valhalla fait ses débuts sur piste avant sa présentation officielle en 2021. 18/06/2019 Le nom définitif de l’AM-RB 003 est connu: Aston Martin Valhalla.

