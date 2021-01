Aston Martin présente une partie de son équipe, dans laquelle plusieurs Espagnols se démarquent

Nouvelles signatures et membres du personnel qui restent dans l’équipe après le changement de nom

Fernando Alonso et Carlos Sainz Jr. sont les visages visibles de la représentation espagnole en Formule 1, mais il y en a beaucoup plus. Aston Martin a voulu partager certains des visages qui composent sa nouvelle équipe de F1 et parmi eux plusieurs Espagnols se démarquent.



Matt Bishop, ancien directeur de la communication de McLaren et de la série W, vit ses débuts à la tête de la communication pour la nouvelle équipe de Formule 1 Aston Martin. L’une des premières tâches que Bishop a voulu diriger a été de montrer une vidéo aux personnes qui composent l’équipe.

Le clip est la preuve du grand nombre d’ingénieurs espagnols qui font partie d’Aston Martin. Aujourd’hui, nous parlons de certains d’entre eux. Certains, comme Juan José García Sanz, qui a étudié à Valence, rejoignent directement le projet Aston Martin, mais la plupart étaient déjà au stade où l’équipe s’appelait Racing Point et même où l’équipe était connue sous le nom de Force. Inde.

Comme beaucoup d’étudiants qui apprennent aujourd’hui en Student Formula à l’Université Carlos III de Madrid, comme nous l’avons dans nos articles dédiés à ce projet, c’était aussi le cas de Carlos Sánchez, l’un des désormais juniors ingénieurs stress d’Aston Martin F1.

Sans toi, il n’y a pas de nous. Nous sommes AMF1. # IAMF1pic.twitter.com / fj0bGSvmde – Aston Martin F1 Team (@ AstonMartinF1) 6 janvier 2021

Kike Martínez Calvo, actuel ingénieur junior en conception de composites, vient également de l’UC3M Formula School. Depuis novembre, il fait partie du projet. Contrairement à ses deux collègues, Raúl Álvarez, il a étudié à l’école Universidad Europea de Madrid et travaille depuis 2019 comme ingénieur junior en conception de composites.

Juan Valdés González a étudié l’ingénierie aérospatiale et est dans la famille depuis mars dernier. Il est ingénieur de conception aérodynamique junior Aston Martin F1.

Raul Martín Santiago participe au projet depuis plus de cinq ans. Il a débuté en tant que concepteur aérodynamique en 2012 et a travaillé ces dernières années comme ingénieur aérodynamique, poste qu’il continuera d’occuper chez Aston Martin.

Ivan Fernández Colunga est également l’un des vétérans. Il fait partie de l’équipe depuis 2014. Il a d’abord été ingénieur en contrôle des systèmes et en 2017, il est devenu ingénieur en science automobile. Depuis 2019, il est responsable du développement de simulateurs.

Ignacio Villanueva Romero est ingénieur junior en performance aérodynamique depuis 2019. Juan José García Sanz est l’une des recrues les plus récentes et est ingénieur CFD junior depuis un peu plus d’un an, et Aingeru Elizondo Mesanza est ingénieur en fabrication numérique avancée depuis septembre. Tous font partie du projet de Lawrence Stroll, dirigé par Otmar Szafnauer et qui aura dans ses rangs un quadruple champion comme Sebastian Vettel.

