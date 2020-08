Mercedes n’a pas changé sa combinaison de pilote pour la course de ce week-end malgré les inquiétudes que Valtteri Bottas a soulevées à propos du refroidissement lors de la manche précédente en Espagne.

Bottas a affirmé qu’il avait perdu trois kilos de poids lors du Grand Prix d’Espagne, où la température de l’air avait atteint 30 ° C. Pendant la course, Bottas a dit à l’équipe qu’il avait chaud à l’intérieur de la voiture.

Mercedes a changé sa combinaison du blanc au noir cette année pour correspondre à la nouvelle livrée de la voiture «fin du racisme». Après la dernière course, Bottas a suggéré que la nouvelle combinaison pourrait absorber plus de chaleur que les précédentes blanches.

«Je pense qu’il fait très chaud dans la voiture», a déclaré Bottas avant le Grand Prix de Belgique de ce week-end. «Je ne sais pas en théorie, comme je l’ai dit après la course, si c’est le nouveau matériau ou la couleur. Je ne sais pas, mais c’était vraiment chaud. «

Cependant, Bottas ne s’attend pas à ce qu’aucune des courses restantes connaisse des conditions de chaleur similaires, et a déclaré que la combinaison resterait telle quelle.

«Je crois que les combinaisons sont les mêmes [this weekend], » il a dit. «Et je crois que c’était peut-être la course la plus chaude que nous ayons eue cette année et que nous allons avoir cette année ou alors ça devrait aller.»

Le week-end du Grand Prix de Belgique devrait être beaucoup plus frais, avec des températures de l’air bien inférieures à 20 ° C.

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux:

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: