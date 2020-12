Il allouera 10000 millions à l’électrique et 5000 aux hybrides avant 2025

Le budget précédent était proche de 10000 millions d’euros

Audi investira 10 milliards d’euros dans la voiture électrique et 5 milliards dans l’hybride au cours de la période 2021-2025, ce qui représente une augmentation de 5 milliards par rapport au budget initial.



L’investissement dans la mobilité durable atteindra 17 000 millions d’euros, sachant que la marque aux quatre anneaux prévoit également d’allouer 2 000 millions à des technologies alternatives à l’électrification.

Ce poste représentera pratiquement la moitié de l’investissement total – 35 000 millions – qu’Audi a prévu pour la recherche et le développement dans ses immobilisations.

Il est intéressant de noter qu’Audi est la société du groupe Volkswagen qui a repris le projet Artemis, qui vise à accélérer la transition vers l’électrification. Cette initiative a été discutée en avril et a été mise en place en juin de cette année.

A l’origine, la marque avait annoncé un investissement de 10 milliards dans l’électrification dans son ensemble. Le nouveau budget représente donc une augmentation de 50%.

Audi disposera de 20 voitures électriques et 10 hybrides d’ici 2025. Elle travaille actuellement avec la plateforme MEB du groupe Volkswagen et développe conjointement une plateforme spécifique pour les véhicules du segment premium avec Porsche.

Le chef du groupe VW et président du conseil de surveillance de l’audit, Herbert Diess, a déclaré à cet égard que «avec le plan d’investissement que nous menons actuellement, nous renforçons Audi pour la prochaine transformation du cœur de métier. du conseil de surveillance et du conseil d’administration est le leader technologique des systèmes de conduite électriques et connectés, et nous fournissons à Audi les ressources pour ce faire. ”

Le vice-président du conseil d’administration et président du comité d’entreprise d’Audi, Peter Mosch, a ajouté que «les investissements approuvés dans le but d’améliorer les enjeux clés pour Audi à l’avenir, tels que l’électrification, la technologie hybride et la numérisation, sont vitaux. Il est important pour nous dans cette transformation, en assurant le leadership technologique du Groupe. Cela nous profite dans de nombreux projets, mais aussi dans la création d’emplois hautement qualifiés. Les sites Audi de Neckarsulm et Ingolstadt en bénéficieront également à long terme. En tant que représentants des travailleurs, c’est un facteur décisif pour nous. ”

