La marque allemande courra le Dakar en 2022 avec un prototype innovant

Q Motorsport sera l’équipe en charge de la mise en piste du véhicule

Audi participera au rallye Dakar en 2022 pour la première fois de son histoire, et il le fera avec l’équipe Q Motorsport. Ce n’est peut-être pas la plus réputée du secteur car c’est une nouvelle entreprise, mais si on parle de Sven Quandt, les choses changent.



Quandt est un ancien pilote bien connu pour ses succès en tant que team manager dans le monde du tout-terrain. Après avoir dirigé Mitsubishi pendant quelques années, il a formé la célèbre équipe X-Raid qui a apporté tant de joie sur le Dakar.

Leurs réalisations comprennent cinq victoires sur le Dakar – l’une d’entre elles a été remportée par Nani Roma en 2014 et une autre par Carlos Sainz l’année dernière – mais ils ont également été 11 fois champions de la Coupe du monde FIA ​​des rallyes tout-terrain.

Le fait est que, parallèlement au X-Raid, Sven Quandt et ses deux fils –Thomas et Tobias– ont récemment fondé Q Motorsport, une équipe dont le siège est également à Trebur –Allemagne– dans le but «d’exploiter» les énergies durables.

C’est à ce moment qu’Audi entre en scène. La firme d’Ingolstadt courra le rallye le plus difficile du monde en 2022 avec un prototype innovant, et pour y arriver de la meilleure façon possible, elle a choisi de se mettre entre les mains de la famille Quandt.

Ce prototype se déplacera avec de l’énergie électrique, mais il disposera d’un moteur TFSI qui fera office de convertisseur d’énergie et pourra charger la batterie si nécessaire. Pour le mettre sur la piste, Audi s’est tourné vers Q Motorsport.

Julius Seebach, Responsable Audi en Compétition:

“Grâce à la collaboration avec Q Motorsport, nous restons fidèles à notre philosophie, qui a fait ses preuves au sein de l’entreprise depuis de nombreuses années. Le développement de notre prototype Dakar, qui comportera un groupe motopropulseur innovant, se poursuit. Nous participerons à la course avec un partenaire expérimenté, car l’équipe Q Motorsport possède une vaste expérience en course tout-terrain. ”

Sven Quandt:

«Avec Q Motorsport, nous voulons faire notre chemin vers le cross-country, indépendamment et parallèlement au X-Raid. Le monde change et le Dakar doit aussi montrer qu’il peut être durable de continuer à ouvrir la voie. C’est exactement ce que que Q Motorsport veut démontrer avec Audi ».

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard