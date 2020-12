La trottinette électrique Audi propulsée par Segway est disponible pour 849 euros

Bénéficiez du leadership Seat et retracez les spécifications de votre eKickScooter 65

Audi rejoint le scooter électrique. La marque aux quatre anneaux a présenté la trottinette électrique Audi propulsée en Segway, une solution de 65 kilomètres d’autonomie et 20 kilomètres / heure de vitesse de pointe qui est essentiellement un “ rebranding ” du scooter que Seat avait présenté au début de ce même an.



Seat est la marque du groupe Volkswagen qui a assumé le leadership en termes de nouvelles formes de mobilité, domaine dans lequel elle possède déjà les scooters eKickScooter 25 et eKickScooter 65, la moto eScooter 65 et le service de mobilité partagée Seat Mó. Cette coopération vient désormais à Audi, dont la priorité est la voiture électrique à travers le projet Artemis.

le Trottinette électrique Audi propulsée par Segway il a 65 kilomètres d’autonomie, 20 kilomètres / heure de vitesse de pointe et des caractéristiques techniques telles qu’un système de freinage indépendant et régénératif. Il sera disponible chez les concessionnaires en tant qu’accessoire officiel et coûtera 849 euros.

C’est une décalcomanie de l’eKickScooter 65 sauf pour le prix, puisque la solution Seat coûte 799 euros, 50 euros de moins. L’autonomie et la vitesse sont les mêmes. Il présente des différences subtiles, telles qu’une peinture inspirée des couleurs de course Audi Sport et une position légèrement plus haute pour les réflecteurs orange.

Le scooter électrique de Seat bénéficie également d’une collaboration technique avec Segway, malgré le fait que la marque espagnole ne fasse pas la promotion de son nom au moment de la commercialisation de son produit. Audi l’élève à la nomenclature officielle.

La trottinette électrique Audi alimentée par Segway bénéficiera d’une garantie de deux ans et pourra utiliser le réseau de concessionnaires officiel de la marque pour l’entretien ou les réparations. La firme allemande a également conçu un casque et un sac à dos assortis, même si elle ne les a pas encore mis en vente.

