L’Audi Q2 2020 est le SUV compact de la marque aux quatre anneaux. Présenté au Salon de Genève 2016, il est mis à jour en septembre 2020 avec des touches esthétiques et technologiques. Sa gamme mécanique sera finalement composée de cinq options, trois essence et deux Diesel. Nous avons testé la variante 35 TFSI, soit l’essence de 150 chevaux. Elle est disponible en Espagne à partir de 29 760 euros.



le Audi Q2 2020 C’est le plus petit SUV de la gamme Audi, juste en dessous des Audi Q3 et Audi Q5. L’Audi Q8 est à l’autre bout de l’échelle.

Cette mise à jour représente le restylage de la première génération du modèle, qui est arrivée sur le marché en 2016.

Les alternatives possibles incluent des noms comme le Mini Countryman ou le Volkswagen T-Cross.

Il existe, en plus de ce qui est discuté dans cet article, une Audi SQ2 plus sportive.

AUDI Q2 2020: EXTÉRIEUR

le Audi Q2 Il gagne 17 millimètres de longueur pour atteindre 4,21 mètres, mais conserve la même largeur –1,79 mètres– et la hauteur –1,54 mètres–. Son coefficient de traînée est de 0,31, tandis que le poids de sa variante la plus légère est de 1365 kilos.

Esthétiquement le nouveau Q2 Il se distingue par une calandre Singleframe inférieure, qui lui donne un look plus sportif, des entrées d’air qui rendent hommage à la Audi Sport Quattro et quelques pare-chocs et prises d’air redessinés.

Les optiques avant sont à LED de série, bien que les phares puissent être intégrés Matrice LED de la marque, ce qui arrive pour la première fois.

L’optique arrière peut intégrer des clignotants dynamiques, un supplément qui n’a pas de coût supplémentaire dans le cas d’avoir opté pour les phares à led Matrix.

À l’arrière, il y a de nouveaux inserts sur les côtés, des rainures sous les pilotes et un diffuseur redessiné.

Les pneus mesurent entre 16 et 19 pouces.

AUDI Q2 2020: INTÉRIEUR

le Audi Q2 2020 reçoit un nouveau design pour les sorties de climatisation et également un nouveau traitement sur le levier de vitesses manuel ou le sélecteur sur la S tronic.

Le rembourrage en microfibre Dynamique remplace le précédent de Alcantara. Il a huit finitions différentes – rembourrage et couleurs. Quatre sont inclus de série avec la garniture de base et quatre font partie de l’intérieur de la ligne S.

De série, l’Audi Q2 propose un tableau de bord analogique qui peut être amélioré pour utiliser le Cockpit virtuel Audi, qui comprend un écran numérique de 10,25 pouces.

En standard, le Q2 est proposé avec MMI radio plus avec DAB +. En option, vous pouvez utiliser un écran tactile de 8,3 pouces qui préside la console centrale, avec une commande rotative pour accélérer la navigation.

le Q2 inclut la connectivité LTE, permettant un point d’accès Wi-Fi. Propose des systèmes Audi Connect, y compris les conditions de circulation en temps réel. Comprend l’appel d’urgence et la télécommande pour certaines fonctions, telles que l’ouverture et la fermeture ou la vérification de l’état du réservoir de carburant via une application.

le tronc conserve sa capacité de 405 litres, extensible à 1050 litres en rabattant les sièges arrière. Le hayon peut être équipé d’une ouverture électronique et d’un attelage de remorque si l’acheteur le souhaite.

AUDI Q2 2020: ÉQUIPEMENT

le Audi Q2 vendu en Espagne avec trois finitions, qui sont les Basique, le Avancée et le S ligne. Sur ce dernier, il y a une autre ligne appelée Black line.

La fin Basique comprend phares à DEL, jantes en alliage de 16 pouces, MMI Radio Plus avec écran tactile de 7 pouces, Audi pre sense avant, régulateur de vitesse, radio numérique, système de stationnement arrière Audi, rétroviseurs chauffants, volant multifonction plus 3 branches, sécurité Audi Connect & Service, assistant de démarrage en côte et direction progressive.

le Avancée incorpore une ligne de design spécifique, des feux arrière à LED, des jantes de 17 pouces, une interface pour smartphone Audi, une radio 8,3 pouces avec préparation de navigation, la climatisation confort, un montant C gris et une peinture contrastée gris Manhattan.

L’équipement S ligne apporte une touche supplémentaire de sportivité avec des inserts chromés à l’intérieur de la calandre, des jupes latérales contrastées et un diffuseur arrière spécifique, auxquels s’ajoutent d’autres éléments tels que les roues de 18 pouces, le pack éclairage intérieur, l’optique intérieure en aluminium, les sièges avant sport, Audi drive select et une suspension sport en option sans frais.

le Ligne noire Q2 ajoute un cadre de calandre noir, un montant C noir brillant, des garnitures de pare-chocs noires brillantes, un diffuseur arrière noir, des roues de 19 pouces, des vitres arrière teintées et des coques de rétroviseurs noirs.

Il existe également deux packs d’équipements qui permettent au client d’économiser en comparant séparément le coût des articles inclus avec leur coût. La dite Confort comprend un rétroviseur intérieur antireflet, une caméra de recul, le système de stationnement Audi plus, une clé confort, des rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables et antireflets et un hayon électrique. De son côté, le forfait Technique Il dispose du MMI Navigation Plus avec système de navigation et d’infodivertissement Audi Connect, du cockpit virtuel Audi et du système audio Audi.

AUDI Q2 2020: MÉCANIQUE

L’Audi Q2 2020 sera finalement vendue avec trois moteurs essence TFSI et deux moteurs diesel TDI. Les moteurs les plus légers de chacun des deux carburants sont arrivés sur le marché en 2021. Aucun des moteurs n’a de système «hybride léger».

En essence, l’offre commence par la version 30 TFSI, qui équipe un moteur de 1,0 litre de 110 chevaux nécessairement associé à une transmission manuelle à six rapports et à un système de traction avant. Ci-dessus est le 35 TFSI avec un moteur de 1,5 litre et 150 chevaux. Dans ce cas, vous pouvez choisir entre une boîte manuelle à six rapports ou une automatique S tronic à sept rapports. Le système de traction est toujours à l’avant. L’essence la plus puissante est 40 TFSI, 2,0 litres et avec 190 chevaux. Il est toujours associé à la transmission automatique S tronic et dispose d’une transmission intégrale.

Dans Diesel, l’offre commence par la version 30 TDI, qui délivre 116 chevaux à l’avant. La boîte de vitesses peut être une manuelle à six vitesses ou une automatique S tronic à sept vitesses. Ci-dessus est le 35 TDI, dont le moteur de 2,0 litres atteint 150 chevaux. Le changement est toujours la S tronic automatique et vous pouvez choisir entre la traction avant et la transmission intégrale.

La hauteur libre du sol du Audi Q2 C’est 150 millimètres, un chiffre un peu bas pour envisager une utilisation tout-terrain du véhicule et qui est également réduit de 10 millimètres dans le cas d’opter pour la suspension sport. Il y en a aussi une de base et une adaptative.

Audi drive select vous permet de choisir entre quatre modes de conduite différents plus un qui permet d’ajuster la voiture en fonction du client. Chacun de ces facteurs influence la direction, la réponse de l’accélérateur et la suspension adaptative si elle est incluse.

La direction progressive est standard.

AUDI Q2 2020: IMPRESSIONS DE CONDUITE

* En développement

AUDI Q2 2020: PRIX

le Audi Q2 2020 Il est disponible en Espagne à partir de 29 760 euros, un chiffre qui correspond à la version essence de 150 chevaux avec la finition Basic. Si vous optez pour l’Advanced, vous devez ajouter 2.140 euros, tandis que la ligne S nécessite le paiement de 1.250 euros supplémentaires supplémentaires. La ligne noire ajoute 1 250 euros de plus.

Le forfait Confort est au prix de 1 765 euros, tandis que le forfait technique coûte 1 395 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 12/10/2020 Nous avons assisté à la présentation nationale de l’Audi Q2 2020. 10/21/2020 Audi met le Q2 2020 en vente en Espagne.09/01/2020 Présentation de la mise à jour de l’Audi Q2 2020.

