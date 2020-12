Ce sera l’électrique la moins chère de la marque aux quatre anneaux

Son prix de départ dépassera les 40000 euros

L’Audi Q4 e-tron 2021 est un SUV compact électrique en cours de développement. Sa présentation n’a toujours pas de date, même si la rumeur dit qu’elle le sera en 2021. La voiture aura environ 300 chevaux et une autonomie proche de 450 kilomètres. Son prix serait d’environ 42 000 euros, ce qui en ferait la compagnie électrique la moins chère de l’entreprise.



Il Audi Q4 e-tron 2021 est le modèle de série de l’Audi Q4 e-tron Concept, présenté au Salon de Genève 2019. Avec son lancement, la marque aux quatre anneaux aspire à entrer dans la mêlée avec Tesla, qui veut contester le quota marché de la Tesla Model Y. D’autres rivaux possibles sont la BMW iX3, la Ford Mustang Mach-E ou la Nissan Ariya.

Ce modèle est l’une des 12 voitures électriques qu’Audi compte lancer jusqu’en 2025.

AUDI Q4 E-TRON 2021: EXTÉRIEUR

Il Audi Q4 e-tron 2021 naîtra de la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Le prototype mesurait 4,59 mètres de longueur, 1,90 mètre de largeur et 1,60 mètre de hauteur, tandis que l’empattement était de 2,77 mètres.

Met en valeur la calandre Singleframe, les phares à led plus nets que jamais et la possibilité de monter des roues de 22 pouces. Il annonce un coefficient de traînée de seulement 0,28, malgré sa hauteur et son encombrement. La marque souligne que cette efficacité contribue à écarter plus de kilomètres de sa batterie.

AUDI Q4 E-TRON 2021: INTÉRIEUR

Photographies de l’intérieur du Audi Q4 e-tron 2021, bien qu’il y ait la référence du prototype qui a été présenté en 2019. Cela a marqué un nouveau point avec la ligne de l’Audi e-tron conventionnelle, avec une console centrale surélevée et un écran central qui occupe une position plus élevée sur le tableau de bord, bien qu’il conserve le même taille -12,3 pouces-.

Le Q4 e-tron 2021 propose quatre sièges, tous avec appuie-tête intégrés. Depuis la position du conducteur, vous pouvez voir le cockpit virtuel spécifique.

ÀUDI Q4 E-TRON 2021: ÉQUIPEMENT

Audi a déjà confirmé qu’elle offrirait 25 signatures lumineuses différentes dans ses optiques grâce à la technologie LED dont elles disposent. Plus de détails sur le modèle n’ont pas encore émergé.

AUDI Q4 E-TRON 2021: MÉCANIQUE

Audi n’a pas encore confirmé les spécifications officielles de l’e-tron Q4 2021, bien que le prototype sur lequel il est basé ait annoncé 306 chevaux et 450 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP grâce à une batterie de 82 kilowattheures.

La batterie en question pèse 510 kilos et se situe sous le plancher de la voiture entre les deux essieux. Il peut être chargé avec un maximum de 125 kilowatts, de sorte qu’avec une demi-heure de charge, il aura 80% de sa capacité disponible.

AUDI Q4 E-TRON 2021: PRIX

Le prix de Audi Q4 e-tron 2021 Ce n’est pas encore officiel, mais le magazine américain Car & Driver laisse entendre qu’il sera dans l’orbite de 45 000 $, soit environ 42 000 euros au changement. Votre présentation devrait avoir lieu au cours des premières barres de 2021.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 28/12/2020 Détails sur le prix et le lancement de l’e-tron Q4. 03/05/2019 Présentation du prototype au salon de Genève.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard