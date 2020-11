Il existe une version SQ5 Sportback avec un moteur diesel de 341 chevaux

Le reste des moteurs sont deux plus diesel et une essence TFSI

La nouvelle Audi Q5 Sportback 2021 est la carrosserie coupé du célèbre SUV de la marque aux quatre anneaux. Il a un arrière logiquement modifié, un coffre légèrement plus petit que celui du Q5 et une gamme mécanique composée de quatre moteurs, l’un des Diesel pour la variante sportive SQ5. Son atterrissage commercial aura lieu au cours du premier semestre 2021.



le Audi Q5 Sportback 2021 C’est la carrosserie du coupé de l’Audi Q5. C’est la deuxième fois que la firme aux quatre anneaux lance un tel modèle sur le marché après le Q3 Sportback. Il est situé derrière l’Audi Q8.

Ses principaux rivaux sont le Mercedes-Benz GLC Coupé et le BMW X4.

AUDI Q5 SPORTBACK 2021: EXTÉRIEUR

le Audi Q5 Sportback 2021 Il mesure 7 millimètres de plus que la version conventionnelle du SUV, atteignant 4,69 mètres. La largeur et la hauteur sont identiques à celles du Q5, tandis que l’empattement est de 2,82 mètres.

Le Cx de ce SUV est de 0,30.

Une nouvelle calandre avec un motif en losange s’ouvre à l’avant. Les entrées d’air latérales sont également neuves.

Le principal changement est vu de côté, puisque la chute du toit varie complètement pour fournir la SUV de ce look plus sportif. Sur le toit, dans la partie finale, il y a un becquet. La ligne de taille gagne en hauteur par rapport à celle du Q5.

Les jantes peuvent mesurer entre 18 et 21 pouces.

L’arrière du Q5 Sportback lance de nouveaux pilotes OLED interactifs. Il dispose également d’un diffuseur d’air qui donne la touche sportive et un pare-chocs plus volumineux.

le Audi SQ5 Sportback, la version sport, dispose d’une calandre octogonale Singleframe avec des accents en aluminium. Les phares à LED Matrix sont de série, tandis que le pare-chocs arrière présente un insert en aluminium mat, sous lequel se trouve le diffuseur et les quatre sorties d’échappement chromées de forme ovale. Les groupes de feux arrière dotés de la technologie numérique Oled font partie de l’équipement optionnel.

AUDI Q5 SPORTBACK 2021: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Audi Q5 Sportback 2021 respecte ce qui a été vu lors des derniers lancements de marques.

Le tableau de bord est en tout cas numérique et a une taille de 12,3 pouces. Cependant, vous pouvez choisir deux versions différentes, l’une avec plus d’options de personnalisation que l’autre et appelée Cockpit virtuel Audi Plus.

L’écran du système multimédia, qui est le MIB3, est de 10,1 pouces. Répondez aux commandes vocales avec un langage naturel.

Le coffre a une capacité de 510 litres, 40 de moins que dans le cas du Q5. Dans le cas de jouer avec les sièges arrière inclinables, 30 litres peuvent être gagnés. De plus, si les sièges arrière sont abaissés, le volume de chargement passe à 1 480 litres.

La hauteur des sièges passagers est entre 1 et 2 centimètres inférieure à celle du Q5. Dans la rangée arrière, vous pouvez éventuellement opter pour des sièges réglables longitudinalement.

L’Audi SQ5 Sportback présente un design intérieur noir ou gris foncé, avec des inserts de seuil de porte en aluminium éclairés avec le logo S. Trois variantes de rembourrage sont disponibles pour les sièges sport à réglage électrique, dont le logo S gravé. Les sièges et le volant présentent des surpiqûres contrastées. Les sièges peuvent éventuellement avoir des fonctions de massage et de ventilation. Les inserts de garniture de tableau de bord standard sont en aluminium brossé.

AUDI Q5 SPORTBACK 2021: ÉQUIPEMENT

le Audi Q5 Sportback 2021 Il vous permet d’enregistrer plusieurs profils de conducteur individuels avec lesquels mémoriser les paramètres du système d’infodivertissement, la position de conduite ou celle des rétroviseurs. Le véhicule reconnaît chaque conducteur grâce à la clé ou à l’application Audi Connect.

Les aides à la conduite comprennent certaines telles que le système de détection des piétons et des cyclistes, le freinage d’urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au stationnement, l’aide à la descente, l’alerte de circulation transversale arrière ou le détecteur d’angle mort, entre autres.

L’ouverture électrique du coffre est standard.

L’affichage tête haute est facultatif.

AUDI Q5 SPORTBACK 2021: MÉCANIQUE

le Audi Q5 Sportback 2021 Il est vendu avec quatre moteurs différents, trois Diesel, dont la version SQ5 et un essence.

Le plus léger de tous est la version 35 TDI, qui est un 2,0 litres 163 chevaux 370 Newton mètre. Cette variante est à traction avant et dispose d’une transmission automatique S tronic à sept rapports.

Ci-dessus est le 40 TDI, qui est un quatre cylindres de 2,0 litres avec 204 chevaux et 400 Newton mètres. Cette unité est associée à une transmission automatique S tronic à sept rapports et à un système de traction intégrale.

Le seul moteur à essence disponible à ce jour est la version 45 TFSI. Il s’agit d’un 2,0 litres de 265 chevaux et 370 Newton mètres. Le changement est une S tronic à sept vitesses et le système de traction intégrale.

Ces trois moteurs sont équipés d’un système «hybride léger» de 12 volts équipé d’un alterno-démarreur à courroie qui récupère l’énergie lors des phases de décélération et la stocke dans une batterie lithium-ion compacte. Cela permet la déconnexion temporaire du moteur lorsque le véhicule tourne en mode inertie, ainsi que le fonctionnement start-stop à partir d’une vitesse de 22 kilomètres / heure. Grâce à cela, il y a une amélioration de l’efficacité et vous avez le droit de porter le Label écologique.

Au-dessus de tout cela, il y a le moteur Diesel de la SQ5 Sportback, un V6 3.0 TDI avec 341 chevaux et 700 Newton mètres. Avec lui, ce SUV est capable d’accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en 5,1 secondes et d’atteindre une vitesse maximale limitée électroniquement de 250 kilomètres / heure. Le changement est une automatique tiptronic à huit rapports et le système de traction intégrale.

Le SQ5 dispose également de la technologie ‘hybride doux‘, cette fois avec un système de 48 volts qui permet d’avancer jusqu’à un maximum de 40 secondes en douceur et par inertie sans utiliser le moteur thermique. Il a donc également un label écologique.

Autres caractéristiques spécifiques du SQ5 Sportback sont ses freins avant à disques de 375 millimètres, un corps 30 millimètres plus près du sol ou un différentiel sport en option.

Plus tard, l’arrivée de deux hybrides rechargeables.

En Europe, le Q5 Sportback est livré de série avec un amortissement variable et une suspension pneumatique réglable en option. Ce dernier abaisse la hauteur de la voiture à mesure que la vitesse augmente. Il permet également d’abaisser la hauteur arrière de 55 millimètres lorsque le coffre est ouvert, tandis que l’ensemble du véhicule est relevé jusqu’à 45 millimètres pour surmonter d’éventuels obstacles sur la route.

AUDI Q5 SPORTBACK 2021: PRIX

Le prix de Audi Q5 Sportback est inconnu pour le moment. Il sera produit au Mexique, tout comme le Q5. Son arrivée sur le marché est attendue au premier semestre 2021.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 26/11/2020 Audi annonce de nouveaux moteurs pour le Q5 Sportback et les premières caractéristiques de la SQ5. 28/09/2020 Audi dévoile les premières images et informations du Q5 Sportback 2021.Le 20/03/2020 Audi confirme l’arrivée du nouveau Q5 Sportback 2021

