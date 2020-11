Audi a présenté son premier Quattro il y a 40 ans. C’était un coupé qui faisait fureur dans le rallye, une bête presque sauvage ça. entre les mains de Walther Rohrl, Hannu Mikkola, Stig Blomqvist et Michele Mouton, c’était presque imbattable.



Pour célébrer les 40 ans de la technologie Quattro – signée par Ferdinand Piëch, l’un des meilleurs ingénieurs de l’histoire de l’automobile – Audi a choisi de recréer un autre Quattro mythique, qui était le roi de l’IMSA, le 90 Quattro GTO, qui a uni un moteur turbo très puissant avec la transmission Quattro, encore inhabituel en course sur piste; la carrosserie était inspirée des années 90, mais en dessous se trouvait un châssis multi-tubes et tous les éléments de course: suspensions, freins, etc.

Inspiré par cela, un groupe d’apprentis de l’usine de Neckarsulm a mis au point cette spectaculaire RS6 GTO, un concept-car basé sur la RS 6 Avant. C’est peut-être la raison – pour avoir une base de série actuelle – pour laquelle ils ont choisi de recréer le 90 Quattro GTO.

La transformation est avant tout esthétique. Les couleurs de course de cette époque – blanc, noir, gris, blanc – avec des jantes adaptées, avec des bouchons en dents de scie, un échappement latéral. L’intérieur a une arche de sécurité intégrée, se passe de nombreux éléments décoratifs, et il y a des sièges de course recaco, en rouge et noir. La console, le tableau de bord et le volant de la RS6 ont été préservés.

