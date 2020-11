Fournit 310 chevaux et 400 Newton mètre de couple

La boîte de vitesses est automatique S tronic à sept rapports

La berline Audi S3 2020 est une variante sportive de la berline A3 et dispose d’un moteur à essence 2.0 TFSI développant 310 chevaux. Il est déjà en vente en Espagne, où il a un prix de départ de 54 800 euros.



le Audi S3 Berline 2020 Il s’agit d’une version sportive de l’Audi A3 berline 2020, la compacte de la marque avec une carrosserie de berline. Son frère est l’Audi S3 Sportback 2020. Ses alternatives incluent des noms tels que la Volkswagen Golf GTI, la Renault Megane RS, la Ford Focus ST ou la Hyundai i30 N.

AUDI S3 SEDAN 2020: EXTÉRIEUR

le Audi S3 Berline 2020 adopte un langage de conception reconnaissable avec la quatrième génération de l’Audi A3 2020, plus une esthétique de berline qui contraste avec son frère jumeau, l’Audi A3 Sportback 2020.

La marque n’a pas confirmé son poids. Comme la berline A3, la Berline S3 Il mesure 4,50 mètres de long et 1,82 de large. Il mesure 1,43 mètre de haut et sa bataille est de 2,64 mètres.

le S3 Berline 2020 garder le gril Cadre unique octogonale de la berline A3, mais elle applique une profonde refonte aux prises d’air latérales pour souligner sa sportivité. L’emblème de la marque abandonne la finition chromée pour acquérir une finition mate foncée, ce qui la rend pratiquement invisible sur la calandre.

La même logique s’applique à l’arrière du véhicule, qui dispose désormais d’un diffuseur et de prises d’air latérales en finition fibre de carbone, au lieu de chrome.

L’acheteur peut choisir une suspension sport S avec contrôle de l’amortissement, avec des soupapes qui contrôlent le débit d’huile vers les amortisseurs en fonction de la route, de la maniabilité et des exigences du conducteur.

En standard, les roues sont de 18 pouces et les freins sont noirs. Si le conducteur le souhaite, il peut acheter des roues de 19 pouces et des étriers de frein rouges.

AUDI S3 SEDAN 2020: INTÉRIEUR

le Audi S3 Berline 2020 standard avec tableau de bord numérique Cockpit virtuel Audi, qui comprend un écran de 12,5 pouces avec trois écrans différents. Il est pris en charge par un système d’affichage tête haute, qui est facultatif.

Lance de nouveaux sièges sport, finis dans un rembourrage qui comprend en partie du plastique recyclé. Il dispose d’une surpiqûre contrastée pour un point plus sportif.

Le tableau de bord est dominé par un écran tactile de 10,1 pouces intégré à la surface. Il a une reconnaissance manuelle des caractères et prend en charge les commandes vocales.

Le système d’infodivertissement MIB 3 il est dix fois plus puissant que son prédécesseur. Il dispose d’une connectivité LTE Advanced et offre un hotspot Wi-Fi. Le navigateur est pris en charge par la technologie Google Earth et affiche l’état du trafic en temps réel.

Il inclut la connectivité car-to-x, particulièrement utile dans certaines villes, notamment en Allemagne, qui permet aux véhicules de se connecter à leur environnement pour faciliter la vie du conducteur, par exemple en trouvant des places de parking gratuites ou en reliant des feux verts. .

Il dispose d’Audi Connect Key, qui vous permet d’ouvrir et de fermer la voiture, et même de la démarrer, via un téléphone portable. L’application myAudi vous permet d’utiliser un certain nombre de fonctions du véhicule, ce qui est compatible avec Apple CarPlay Oui Android Auto.

Le coffre offre une capacité de 370 litres, extensible à 1145 litres en rabattant les sièges arrière.

AUDI S3 SEDAN 2020: ÉQUIPEMENT

Parmi les différentes aides à la conduite incluses dans le Audi S3 Berline 2020, comprennent l’Audi pre sense front avec assistant d’esquive et avertisseur de sortie de voie involontaire. Comprend également un assistant de stationnement en standard.

En option, il peut inclure l’avertissement de sortie et de changement de voie ou l’assistant de circulation transversale.

L’assistant de croisière adaptatif fournit une assistance dans le guidage longitudinal et latéral, en maintenant la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui précède et en intervenant dans la direction pour maintenir la voie. L’assistant efficacité optimise la conduite pour réduire la consommation.

AUDI S3 SEDAN 2020: MÉCANIQUE

le Audi S3 Berline 2020 il a un moteur à essence 2.0 TFSI de 310 chevaux de puissance avec un couple maximal de 400 Newton mètre.

Sa vitesse de pointe, limitée électroniquement, est de 250 kilomètres / heure. Accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 4,8 secondes. Il a une traction quattro.

La diffusion S tronic à sept vitesses il permet de basculer entre la tranquillité d’une boîte de vitesses automatique et la commande manuelle avec les palettes au volant.

Le nouveau S3 Berline 2020 reçoit un nouveau système de contrôle de stabilité dynamique modulaire, qui combine la traction quattro avec un contrôle électronique de stabilisation et, en option, un amortissement à commande électronique.

AUDI S3 SEDAN 2020: PRIX

L’Audi S3 Sedan 2020 est disponible en Espagne à partir de 54800 euros.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 11/04/2020 Audi annonce l’arrivée de la berline S3 2020 chez les concessionnaires.08 / 11/2020 Présentation de l’Audi S3 berline 2020.

