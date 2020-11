Son moteur est un TFSI de 2,0 litres développant 310 chevaux

Le changement est une S tronic automatique à sept rapports

L’Audi S3 Sportback 2020 est l’une des versions les plus sportives de l’A3. Il dispose d’un moteur à essence 2.0 TFSI qui fournit 310 chevaux en plus d’une série de réglages spécifiques tels que la suspension. Son prix en Espagne commence à 53 900 euros.



le Audi S3 Sportback 2020 C’est la quatrième génération du modèle. Elle remplace celle qui a fait ses débuts en 2013 et est dérivée de l’Audi A3 Sportback 2020. Audi a également l’Audi S3 berline 2020. Ses rivales comprennent la Volkswagen Golf GTI, la Renault Mégane RS, la Ford Focus ST et la Hyundai i30 N.

AUDI S3 SPORTBACK 2020: EXTÉRIEUR

le Audi S3 Sportback 2020 suit le langage de conception reconnaissable de l’Audi A3 Sportback de quatrième génération, avec des touches sportives conséquentes typiques du modèle et partagées avec son jumeau de carrosserie de berline, l’Audi S3 Sedan 2020.

La S3 Sportback a les mêmes dimensions que la A3 Sportback, ce qui se traduit par une longueur de 4,34 mètres, une largeur de 1,82 mètre et une hauteur de 1,43 mètre. Son empattement est de 2,64 mètres.

À première vue, la principale différence visuelle entre la S3 Sportback et l’A3 Sportback réside dans le traitement des prises d’air latérales à l’avant et du diffuseur. L’avant conserve la calandre Singleframe avec des motifs octogonaux et applique un traitement de finition en fibre de carbone à l’emblème de la marque, contrastant avec la finition chromée du modèle de base.

À l’arrière, cette même transition du chrome à la fibre de carbone se produit dans le diffuseur, qui se développe au fur et à mesure que les entrées d’air grandissent.

AUDI S3 SPORTBACK 2020: INTÉRIEUR

le Audi S3 Sportback 2020 livré en standard avec le tableau de bord numérique Cockpit virtuel Audi, qui comprend une surface de 12,5 pouces avec trois écrans différents. Il est pris en charge par un système d’affichage tête haute, qui est facultatif.

Les sièges sport sont nouvellement créés et comprennent du plastique recyclé dans leur rembourrage, qui arbore également des surpiqûres contrastées pour lui donner un point plus agressif.

Le tableau de bord est dominé par un écran tactile de 10,1 pouces intégré à la surface. Comme les autres modèles de la marque, il reconnaît les gestes et les commandes vocales.

le système d’infodivertissement Il dispose d’une connectivité LTE Advanced et offre un hotspot Wi-Fi. Le navigateur est basé sur la technologie Google Earth et affiche l’état du trafic en temps réel.

Il a Clé Audi Connect, qui permet d’ouvrir et de fermer la voiture par télématique via une application mobile. Il est compatible avec Apple CarPlay Oui Android Auto.

AUDI S3 SPORTBACK 2020: ÉQUIPEMENT

le Audi S3 Sportback 2020 Il dispose d’une série d’aides à la conduite.

Le système avant Audi pre sense offre l’assistance Dodge et l’avertisseur de sortie de voie. Il comprend également un assistant de stationnement de série.

En option, il peut inclure l’avertissement de sortie et de changement de voie et l’assistant de circulation transversale.

L’assistant de croisière adaptatif fournit une assistance dans le guidage longitudinal et latéral et aide à maintenir la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui précède, même en intervenant dans la direction si nécessaire. L’assistant d’efficacité affecte la conduite pour réduire la consommation.

AUDI S3 SPORTBACK 2020: MÉCANIQUE

le Audi S3 Sportback 2020 est équipé d’un moteur à essence 2.0 TFSI de 310 chevaux Puissance. Son couple maximal est de 400 Newton mètres.

Sa transmission est une S tronic à sept rapports et est limitée électroniquement à 250 kilomètres / heure, avec une accélération de 0 à 100 en 4,8 secondes.

Il a entraînement quattro et un nouveau système modulaire pour le contrôle dynamique de la stabilité, qui combine la stabilité avec un contrôle électronique de stabilisation et, en option, un amortissement à commande électronique.

AUDI S3 SPORTBACK 2020: PRIX

le Audi S3 Sportback 2020 Il est disponible en Espagne à partir de 53 900 euros.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 11/04/2020 L’Audi S3 Sportback 2020 arrive chez les concessionnaires espagnols. 08/11/2020 Présentation de l’Audi S3 Sportback

