L’Audi SQ2 2021 est la version la plus sportive du SUV compact signature à quatre anneaux. Il est propulsé par un moteur de 2,0 litres développant 300 chevaux. Son prix de départ en Espagne est de 52 600 euros.



Le nouveau Audi SQ2 2021 Il s’agit de la mise à jour de la version plus sportive de l’Audi Q2, également récemment renouvelée. Sa taille lui permet de ne pas avoir de rivaux directs, même s’il évolue dans la même plage de puissance que les SUV tels que le BMW X2 M35i ou le Cupra Ateca.

AUDI SQ2 2021: EXTÉRIEUR

Les 4,21 mètres de long Audi SQ2 2021 Ils se distinguent par la présence d’une grille octogonale Singleframe située en position basse. Il y a des indentations entre celui-ci et le capot, tandis que les garnitures argentées revendiquent une proéminence sur les bords des prises d’air.

L’optique offerte Audi Ils sont à LED de série, bien que les phares Matrix LED puissent être équipés en option. Les optiques arrière sont à LED de série.

Des éléments tels que les boîtiers de rétroviseurs, les jupes latérales, le becquet arrière et les montants C. sont également renouvelés, un nouveau pare-chocs arrière et un diffuseur d’air avec double sortie d’échappement inclus.

Les jantes peuvent être de 18 ou 19 pouces.

Audi propose jusqu’à dix couleurs différentes pour la carrosserie.

AUDI SQ2 2021: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Audi SQ2 2021 maintient la ligne esthétique des autres modèles S de la marque. De cette manière, les couleurs sombres prédominent. Le toit est noir et les panneaux de porte ont un nouveau matériau très agréable au toucher. Les seuils de porte sont éclairés avec le logo S.

Les pédales et le repose-pieds sont en acier inoxydable.

Au démarrage du moteur, l’écran affiche une animation spécifique S.Le Cockpit virtuel Audi vient standard.

Vous pouvez choisir parmi une combinaison standard de tissu et de cuir pour la carrosserie, de cuir Nappa fin et une combinaison de cuir et de Dinamica. Ce dernier est un matériau en microfibre fabriqué à partir de tissu et de bouteilles en PET recyclé, avec un aspect et un toucher en daim, qui remplace l’Alcantara.

Les surpiqûres contrastées des sièges peuvent être grises, noires ou rouges.

La capacité du coffre varie de 355 à 1 000 litres.

AUDI SQ2 2021: ÉQUIPEMENT

L’Audi SQ2 2021 a le système multimédia de série Navigation MMI PlusEn plus d’autres éléments tels que le système de stationnement Audi avant et arrière, la caméra de recul, le régulateur de vitesse, le dispositif d’alarme antivol, la climatisation automatique, le volant sport multifonction et les sièges sport.

Les éléments optionnels sont divisés en packs de climatisation, confort, fonction, intérieur, infodivertissement, dynamique et assistance.

Les fonctionnalités sont disponibles via l’application MyAudi qui permettent la manipulation de certains aspects du véhicule à distance.

Le système audio Bang & Olufsen c’est facultatif.

Parmi les aides à la conduite disponibles, certaines telles que l’Audi pre sense front, qui permet de prévenir ou d’atténuer les conséquences d’éventuels accidents impliquant des piétons, des cyclistes ou d’autres véhicules devant vous; Assistant de croisière adaptatif avec contrôle de l’accélération, du freinage et du maintien dans la voie; la reconnaissance des panneaux de signalisation grâce à une caméra vidéo; ou l’assistant de stationnement, qui exécute la manœuvre automatiquement.

AUDI SQ2 2021: MÉCANIQUE

Le moteur du Audi SQ2 2021 est une essence 2.0 TFSI avec 300 chevaux de puissance et 400 Newton mètre de couple maximum. La boîte de vitesses à laquelle elle est associée est une S tronic automatique à sept rapports. Seul le septième est plus long pour améliorer la consommation, tandis que les rapports plus courts ont un rapport plus faible pour favoriser un comportement sportif.

Le système de traction est quattro et dispose d’un contrôle de couple sélectif qui agit par de petites interventions sur les freins des roues intérieures lors du tracé d’une courbe.

Audi annonce une accélération de 0 à 100 kilomètres / heure en 4,9 secondes.

Le train de roulement de l’Audi SQ2 2021 est spécifique et permet de rapprocher la carrosserie de 20 millimètres du sol.

Audi affirme que la direction progressive qui comprend cela SUV offre une relation plus directe en augmentant l’angle de braquage du volant.

Audi drive select est de série et vous permet de choisir entre les différents modes de conduite, qui sont Auto, Confort, Dynamique, Efficacité et Individuel. Chacun d’eux agit sur le moteur et la boîte de vitesses, ainsi que sur d’autres systèmes. Le contrôle de stabilité peut être réglé sur un mode tout-terrain.

Les freins ont des disques de 340 millimètres de diamètre sur l’essieu avant et de 310 millimètres à l’arrière. Les étriers de frein peuvent être peints en rouge et arborent le logo S.

AUDI SQ2 2021: PRIX

Le prix de départ en Espagne du Audi SQ2 2021 est de 52 600 euros.

