L’Audi SQ5 TDI 2021 est arrivée. La marque aux quatre anneaux a présenté la mise à jour de la deuxième génération de SUV, qui se distingue par une rénovation extérieure esthétique et des nouveautés dans son moteur Diesel à technologie hybride douce. Il atteindra les concessionnaires européens au cours du premier trimestre 2021 avec une puissance de 341 chevaux et sera disponible en Espagne à partir de 78150 euros.



Le 2021 SQ5 TDI est la version sportive de l’Audi Q5. Son lifting coïncide avec la mise à jour et les lignes maîtresses auxquelles ce dernier a fait allusion en juin de cette année, quand il a montré la version renouvelée de sa deuxième génération. Sa puissance est pratiquement identique à celle de la variante pré-lifting, bien que la marque ait introduit une série de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la réponse et l’efficacité du moteur.

AUDI SQ5 TDI 2021: EXTÉRIEUR

L’Audi SQ5 TDI 2021 mesure 4,68 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,63 mètre de haut, avec un empattement de 2,82 mètres. Son poids n’a pas encore été confirmé.

La largeur de voie de l’essieu avant est de 1,62 mètre, tandis que l’arrière est de 1,61 mètre –12 millimètres de distance–. Le porte-à-faux avant est de 91 centimètres; l’arrière, 94,8.

Son extérieur a subi une refonte importante en ligne avec les lignes de la mise à jour Q5, mais avec une touche sportive. Sa calandre avant, sans aller plus loin, reprend le motif octogonal Singleframe caractéristique des modèles S.

Les phares matriciels à LED sont standard et automatiques, et les clignotants sont également dynamiques. Pour les feux arrière, Audi offre la possibilité d’intégrer la technologie numérique oled avec trois signatures lumineuses différentes, variables en fonction du mode de conduite.

AUDI SQ5 TDI 2021: INTÉRIEUR

L’Audi SQ5 TDI 2021 comprend un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un écran tactile de 10,1 pouces dans la console centrale qui centralise le système d’infodivertissement.

Le volant est multifonctionnel et dispose d’une technologie d’affichage tête haute.

L’intérieur est fini en noir ou gris foncé, avec des détails en aluminium. Les sièges sont sportifs et arborent le logo S. Ils associent le cuir et le cuir synthétique de série, mais deux autres finitions sont proposées: cuir + microfibre Dinamica – au lieu d’Alcantara – et revêtement en cuir Nappa.

Le coffre a une capacité de 520 litres extensible à 1520 en cas de rabattement des sièges arrière.

AUDI SQ5 TDI 2021: ÉQUIPEMENT

L’aide à la conduite pour l’Audi SQ5 TDI 2021 comprend l’assistance au virage, le système anticollision et l’avertissement de sortie de voie. L’assistant de croisière adaptatif peut moduler l’accélération, le freinage et la direction pour maintenir le véhicule au centre de la voie.

AUDI SQ5 TDI 2021: MÉCANIQUE

L’Audi SQ5 TDI est propulsée par un moteur turbodiesel V6 de 3,0 litres avec technologie de microhybridation. Il a 341 chevaux et un couple maximal de 700 Newton mètres.

Avant le lifting, il a livré 347 chevaux. Sa paire était la même.

Le SQ5 TDI 2021 accrédite une consommation combinée comprise entre 8,1 et 8,4 litres aux 100 kilomètres. On estime que son système hybride doux économise 0,7 litre de carburant aux 100 kilomètres.

La boîte de vitesses est une automatique Tiptronic à huit rapports. Dans des conditions normales, la transmission intégrale quattro délivre 40% du couple à l’avant et 60% à l’arrière. Vous pouvez déplacer au maximum 70% vers l’avant et 85% vers l’arrière si nécessaire.

En option, Audi propose un différentiel d’essieu arrière sport pour gérer la fourniture de couple à chaque roue de l’essieu arrière pour une conduite agile.

Le système hybride doux est de 48 volts et intègre un alternateur ou démarreur, une batterie lithium-ion et un convertisseur 48/12 volts. Il est capable de récupérer jusqu’à 8 kilowatts en décélération et de maintenir la voiture «sous voile» avec le moteur thermique éteint pendant un maximum de 40 secondes.

Le 2021 SQ5 TDI dispose également d’un compresseur électrique qui assiste le turbocompresseur lorsque les gaz d’échappement manquent d’énergie, afin de réduire le retard caractéristique des moteurs turbo. Audi explique que dans ce lifting, il a révisé l’intervention de cet élément afin qu’il le fasse plus fréquemment et étende la plage de fonctionnement du moteur.

Le moteur thermique –V6 3.0 TDI– présente également de nouvelles fonctionnalités. Les pistons sont en acier forgé au lieu d’aluminium. Cela signifie une augmentation du poids et de la résistance, mais aussi une réduction des pertes de chaleur. Les pistons comprennent une étape pour rendre la combustion plus efficace et plus rapide. De nouveaux capteurs de haute précision ont également été introduits pour améliorer l’injection de carburant.

La turbine du turbocompresseur est plus petite, mais intervient plus rapidement. L’intercooler qui était situé derrière le pare-chocs a été remplacé par un échangeur eau-air indirect, situé à l’intérieur du V des cylindres pour raccourcir le trajet de l’air d’admission.

Les gaz d’échappement sont traités par deux pots catalytiques SCR. Le premier est derrière le collecteur et sert de filtre à particules. Le second est sous le plancher du véhicule. Ils ont une injection d’AdBlue.

AUDI SQ5 TDI 2021: PRIX

L’Audi SQ5 TDI 2021 sera disponible en Espagne à partir de 78150 euros. Il frappera les concessionnaires au cours du premier trimestre de 2021.

