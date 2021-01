Il est actuellement en phase de test en Allemagne

L’objectif est d’éviter que de nombreuses voitures demandent de l’énergie en même temps

Audi développe un système de charge optimisé pour éviter que le réseau ne souffre de problèmes si de nombreux véhicules électriques alimentent leurs batteries en même temps. Ceci est actuellement en phase de test en Allemagne.



La capacité du réseau électrique Cela peut être un problème aujourd’hui si de nombreuses voitures à batterie tentent de les recharger en même temps. Pour cela Audi développer un système pour éliminer cet inconvénient. Il est actuellement en cours de test en Allemagne et ses modèles e-tron peuvent désormais l’utiliser.

La firme aux quatre anneaux a simulé avec ses partenaires un scénario de surcharge dans un réseau local du fait que plusieurs voitures électriques étaient connectées en même temps dans un transformateur local. Le système de chargement optimisé permet une gestion dynamique de la procédure grâce à la communication qui a lieu entre les véhicules et l’opérateur du réseau. En pratique, ce n’est rien de plus qu’un délai contrôlé lors du rechargement afin que tous les utilisateurs ne coïncident pas. Vous pouvez programmer l’heure à laquelle vous souhaitez déplacer le véhicule et le système se donne la priorité pour éviter les problèmes.

L’élément clé du système est le SMGW, qui est l’acronyme de Passerelle Smart Meter. C’est un appareil que toutes les maisons qui consomment plus de 6 000 kilowattheures d’énergie par an doivent posséder. Sa mission est d’établir une connexion de données sécurisée entre le domicile et l’opérateur du réseau via un backend informatique certifié. Les informations sont transmises au système de gestion de l’énergie domestique ou au système de charge connect qu’Audi propose en option. Ainsi, la puissance de la charge peut être réduite en fonction des besoins du moment. Le constructeur garantit que ce système sera disponible dans les futurs modèles électriques.

Grâce à cette technique, il est possible de contrôler le moment de la charge, sa durée et sa puissance. De plus, la porte s’ouvre à de nouvelles fonctionnalités qui permettent des économies pour le client. Par exemple, s’il peut recharger sa voiture au travail, il peut accepter moins d’électricité chez lui en échange d’avantages sur la facture.

est système de charge intelligent c’est l’une des clés pour parvenir à un avenir durable dans l’industrie de l’énergie. En outre, lorsque cela est possible, il sera même possible d’utiliser des voitures électriques comme troncs de stockage flexibles pour l’énergie solaire et éolienne.

