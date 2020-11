L’Audi TTS est l’un des coupés sportifs de la marque aux quatre anneaux. Il produit 320 chevaux et est disponible en Espagne à partir de 64 400 euros.



Le TTS est au-dessus de l’Audi TT, qu’il surpasse en performances mécaniques et aussi en équipement. Il est disponible à son tour avec une carrosserie coupé et roadster, et se trouve juste en dessous de la TT RS, qui préside la chaîne alimentaire avec ses 400 chevaux.

AUDI TTS 2020: EXTÉRIEUR

L’Audi TTS 2020 mesure 4,19 mètres de longueur, 1,83 mètre de largeur et 1,35 mètre de hauteur, avec un empattement de 2,50 mètres et un poids de 1480 kilos.

Le TTS Roadster est 1 centimètre plus bas que le coupé et 90 kilos de plus.

En standard, il est proposé avec des roues de 18 pouces, bien qu’il existe plusieurs options de 19 pouces et 20 pouces pour un supplément de respectivement 1370 et 2415 euros.

Le groupe optique avant utilise de série la technologie xénon plus, mais il est possible de les améliorer avec des phares à led ou des phares à matrice à led en échange de suppléments de respectivement 1 550 et 2 715 euros.

Le TTS est deux centimètres plus bas que le TT conventionnel. La voie avant, ainsi que la voie arrière, sont 1 millimètre plus courtes. La suspension avant est de type McPherson et les freins sont à disque dans les deux cas. Les avants sont ventilés.

L’une des options est le pack TTS Competition Plus, qui comprend un aileron arrière fixe en fibre de carbone, des étriers de frein rouges, les quatre anneaux Audi qui brillent sur les bas de caisse, des jantes en alliage noir brillant de 20 pouces et d’autres détails extérieurs finis dans la même couleur noire qui le distingue du reste de la gamme.

Au deuxième trimestre de 2021, une nouvelle finition appelée “ Sélection Bronze ” fera ses débuts, avec de multiples éléments présentés en couleur bronze à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule.

AUDI TTS 2020: INTÉRIEUR

Les acheteurs pourront choisir entre deux options intérieures: cuir rouge avec surpiqûres contrastées en cuir gris ou ébène avec surpiqûres contrastées rouges. La version coupé du TTS Competition a également les accents de siège et de console centrale finis en gris chrome, gris ardoise ou rouge. Les bouches d’aération sont également finies en rouge, tandis que le volant et le levier de vitesses sont recouverts d’Alcantara.

AUDI TTS 2020: MÉCANIQUE

L’Audi TTS 2020 est équipée d’un moteur bicylindre turbo de 2,0 litres développant 320 chevaux avec un couple maximal de 400 Newton mètres.

Le TTS 2020 passe de 0 à 100 en 4,5 secondes avec la carrosserie du coupé et en 4,8 secondes avec sa variante cabriolet. Sa vitesse de pointe est limitée à 250 kilomètres / heure.

Pour référence, la version d’entrée de l’Audi TT accélère de 0 à 100 en 6,6 secondes tandis que son moteur plus performant est en retard en 5,2 secondes. La TT RS parcourt cependant cette distance en 3,7 secondes.

AUDI TTS 2020: PRIX

L’Audi TTS 2020 est disponible en Espagne à partir de 64.400 euros dans sa carrosserie coupé et à partir de 68.170 euros dans la version Roadster.

Il est au-dessus de l’Audi TT, qui démarre à 43.390 euros, mais en dessous de l’Audi TT RS, qui démarre à 85.110 euros.

