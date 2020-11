Le démocrate Joe Biden prêtera serment en tant que président des États-Unis en janvier 2021

Sa politique devrait accélérer la transition vers l’électrification

La victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine a été considérée comme une sorte de bénédiction pour les marques automobiles européennes. Elle obligera les Américains à affronter avec plus de rapidité et de détermination certaines évolutions des questions environnementales.



Le président Donald Trump avait une politique aussi claire qu’erreur sur le changement climatique, du moins proche de la négation. Et il a également appliqué une politique “ Amérique d’abord ” qui a forcé les entreprises européennes à augmenter la production aux États-Unis, à permettre aux entreprises américaines de maintenir leurs moteurs à grande cylindrée et de faire la transition vers l’électrification plus lentement et plus tranquillement, sans nécessité. d’investissements risqués.

On attend exactement le contraire du président élu Biden. Le démocrate a déjà annoncé que, lors de sa première journée au bureau ovale, il signera un décret pour que les États-Unis rentrent dans l’accord de Paris, prologue d’une nouvelle politique clairement favorable au contrôle des émissions et à l’électrification. Mais une «ouverture du marché» est également attendue avec la signature du traité transatlantique sur l’investissement et le commerce.

Biden a déclaré dans sa campagne qu’il offrirait des incitations allant jusqu’à 7500 dollars aux citoyens et aux entreprises qui achètent des véhicules électriques. Il lancera également un plan de mise en service d’un demi-million de bornes de recharge dans tout le pays.

Et aussi qu’elle imposera des limitations plus importantes sur les émissions des voitures, ce que Trump avait fait aux États-Unis très laxiste et qui a donné lieu à des confrontations judiciaires entre les administrations fédérales et celles de certains États, dont la Californie. Plusieurs États voulaient imposer des restrictions similaires conformes à celles de la Californie.

Elon Musk, le grand patron de Tesla, sera convaincu que cette politique joue en sa faveur, malgré le fait qu’il n’avait jamais caché sa sympathie pour Trump pour sa bonne harmonie économique et industrielle. Chez Ford, ils mènent une politique de paiement des grandes berlines au profit des SUV, en plus du fait que leur modèle le plus vendu est le F150, un “ camion ” … mais la marque ovale est la seule grande marque américaine à s’aligner sur La politique californienne de recherche de neutralité en matière d’émissions, ce qui n’est ni GM ni Chrysler –FCA–.

Dans tous les cas, les «Big Three» ont des plans d’électrification et de réduction des émissions. La Californie et le New Jersey plaident pour la fin des voitures thermiques en 2035, et tout indique que d’autres États se joindront.

Dans le secteur, Biden devrait récupérer les normes d’émission que Trump a “ décaféiné ” et annulées, ainsi que reprendre les sanctions pour non-conformité. Un geste qui pourrait être l’un des premiers à faire, en plus d’offrir des incitations d’une certaine manière à l’industrie pour accélérer le changement.

Bien sûr: Biden ne veut pas être totalement contre cet important secteur économique américain et encouragera en quelque sorte la production sur le sol américain, aux États-Unis, au lieu de venir d’Europe, du Mexique ou de Chine, mais cela ne gênera pas l’arrivée de voitures d’Europe.

