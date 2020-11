Y a-t-il de la place sur le marché pour une «hyperlimousine» autoproclamée? En Italie, ils le pensent, c’est pourquoi la maison Aznom, habituée à faire des préparations et des projets personnalisés, a créé le Palladium. Une berline de 20 pieds de long et 710 chevaux pour ceux qui en ont assez de leur Rolls-Royce. Sa production est limitée à 10 unités.



Le Palladium est officiellement une limousine, mais ses fabricants affirment qu’il est capable de naviguer sur tout type de terrain avec une transmission intégrale déconnectable. Ses grands rivaux sont la Rolls-Royce Ghost et la Bentley Flying Spur. Il est plus long et plus puissant que les deux, bien qu’il n’ait pas le prestige associé à leurs noms.

AZNOM PALLADIUM 2020: EXTÉRIEUR

L’Aznom Palladium 2020 mesure 5,96 mètres de longueur, 2,08 mètres de largeur et 1,97 mètre de hauteur, avec un empattement de 3,67 mètres et un poids de 2650 kilos.

Cela signifie que le Palladium est plus grand que le Rolls-Royce Phantom. Il mesure 41 centimètres plus long, le plus concentré sur un empattement qui augmente de 37 centimètres pour une plus grande capacité. Il mesure 10 centimètres plus large et 1 plus haut.

Le Palladium remet également le Bentley Flying Spur, qui est déjà plus petit que le Ghost. Il mesure 65 centimètres de plus, la majorité – 48 – sur l’empattement. Il mesure 49 centimètres de plus, mais 14 centimètres de moins. Il surpasse également son corps allongé, qui mesure 17 centimètres de plus que le corps de base.

La suspension avant est indépendante et comprend une barre stabilisatrice, tandis que l’arrière est indépendante et dispose de cinq bras. Les freins avant et arrière sont des disques ventilés. Les frontaux mesurent 408 millimètres de diamètre sur 34 millimètres d’épaisseur, tandis que les arrière mesurent respectivement 380 et 28 millimètres.

Aznom explique que le Palladium est une hyperlimousine car il combine la conception traditionnelle de ce type de véhicule “avec des caractéristiques qui sont normalement associées à d’autres types de véhicules”. Sa production est faite à la main.

L’aspect le plus distinctif de sa conception est peut-être l’introduction de petites fenêtres horizontales dans la zone des montants C, qui contribuent à l’éclairage intérieur de l’habitacle.

AZNOM PALLADIUM 2020: INTÉRIEUR

L’Aznom Palladium 2021 mesure 41 centimètres de plus que la Rolls-Royce Ghost de base et 24 centimètres de plus que son corps allongé, ce qui se traduit par un intérieur pratiquement infini qui promet un niveau de confort supérieur à ses passagers.

Le conducteur – le conducteur selon toute probabilité – a à sa disposition un écran tactile sur la porte qui lui permet de contrôler la lumière ambiante, la climatisation, l’état du réfrigérateur, l’ouverture des rangements intérieurs et du coffre, ainsi que fenêtres et serrures de porte.

La marque compare la qualité de ses sièges à celle d’un trône. En fait, les deux sièges arrière ont un accès direct à une tablette, en l’occurrence deux Microsoft Surface X Pro. Le système audio est Harman Kardon et la climatisation est à double zone, séparant la première rangée de l’arrière.

Les passagers de la rangée arrière peuvent également consulter une montre fabriquée par Aznom à partir d’or et de palladium. S’ils le souhaitent, ils peuvent le retirer du véhicule pour l’emmener à leur bureau ou à leur domicile. La marque propose également en cadeau un ensemble de valises et de parapluies de marques prestigieuses de Milan.

AZNOM PALLADIUM 2020: ÉQUIPEMENT

AZNOM PALLADIUM 2020: MÉCANIQUE

L’Aznom Palladium 2020 est équipé d’un moteur V8 biturbo de 5,7 litres et 710 chevaux avec un couple maximal de 950 Newton mètres.

L’hélice est associée à une boîte automatique à huit rapports. Le conducteur peut basculer entre la traction arrière et la traction intégrale en fonction des besoins du moment.

La vitesse maximale du Palladium est limitée électroniquement à 210 kilomètres / heure. Accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 4,5 secondes. Il dispose d’un différentiel autobloquant électronique.

AZNOM PALLADIUM 2020: TARIFS

L’Aznom Palladium 2020 n’a pas encore confirmé son prix, mais on sait que sa production sera limitée à dix unités.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/06/2020 Présentation de l’Aznom Palladium.

