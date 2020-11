La grande ligne droite sera le lieu du dépassement, les deux autres, de l’approche

Depuis le Red Bull Ring, il n’y avait pas trois zones DRS sur un circuit

La FIA a confirmé qu’il y aura jusqu’à trois zones DRS pour ce week-end au GP de Bahreïn, l’avant-dernière manche de la saison 2020. Depuis le Red Bull Ring en juillet, aucun autre circuit n’a connu plus de deux lignes droites DRS.



Avant de savoir comment la disposition des zones DRS sera dans le circuit externe “ spécial ” du GP de Sakhir la semaine prochaine, la FIA et la F1 ont confirmé que ce week-end, il y aura jusqu’à trois zones différentes où le DRS pourra être utilisé ce week-end. de la semaine au GP de Bahreïn, comme en 2019.

La première zone, à compter du début du tour, sera après le virage 3, 23 mètres après le sommet, et son point de détection sera situé cinquante mètres après le virage 1. Le deuxième point de détection sera 10 mètres avant le virage. célèbre virage 9 et en quittant le virage lié 10, 50 mètres plus tard, il y aura la deuxième ligne droite.

Ces deux-là ne serviront cependant guère à se rapprocher de la voiture qui précède. Surtout le second, qui sert rarement à dépasser. Le premier ne remplira cette option que s’il y a eu un combat antérieur pour la position au tour 1.

La troisième zone, la plus importante, aura son point de détection à 1110 mètres avant le virage 14 et pourra être utilisée 170 mètres après le virage 15, la dernière et qui donnera accès à la très longue ligne d’arrivée jusqu’au virage 1, où effectivement c’est là que presque tous les dépassements sont attendus.

