Top 10 des déclarations

Hamilton, Verstappen et Albon ont été les protagonistes

Agrandir Max Verstappen, Lewis Hamilton et Alexander Albon à Bahreïn

Lewis Hamilton, Max Verstappen et Alexander Albon ont été chargés de répondre aux questions des journalistes lors de la conférence de presse de ce dimanche au GP de Bahreïn. Ce sont les dix déclarations les plus remarquables.



Lewis Hamilton (1er):

«C’était une image effrayante. Quand je monte dans la voiture, je suis conscient du risque. Je respecte les dangers de ce sport. J’ai publié quelque chose sur les réseaux sociaux pendant que les barrières étaient en réparation. C’était horrible. Je suis reconnaissant que le halo ait fonctionné. Je suis également reconnaissant que la barrière ne l’ait pas décapité. Cela aurait pu être bien pire. ”

“Ca n’a pas été facile de reprendre la piste … J’imagine que c’est différent pour chacun de nous. Il pense que si nous sommes tous sous le choc, comment devrait être sa famille. Et remettre le casque et repartir. Tout peut arriver. dans ces voitures. Cela ne revenait pas à une mentalité de course, mais la course continue et c’est la bonne chose à faire. Dirigez-vous vers l’avant car sinon ces gars m’auraient battu et ils l’ont presque fait aujourd’hui. ”

«Je conduis depuis 27 ans et j’ai tout vu, d’un jeune garçon à l’accident de Jules. J’avais neuf ans et j’ai vu un garçon mourir le jour même où il a remporté une course, j’ai donc toujours reconnu les risques et les dangers du sport. Bien sûr, tu la remets en question en vieillissant. Je me suis dit: OMG, Romain a une femme et des enfants et il doit y réfléchir. C’est un privilège qu’il soit pilote, mais il y a beaucoup de vie au-delà. ”

«C’était une course physiquement exigeante. J’ai travaillé dur tout le temps pour les garder à distance. Nous avons beaucoup de virages à grande vitesse, donc ça a été difficile. J’ai répondu aux attaques de Max quand je devais le faire. Mais j’ai eu le Les pneus ont été usés pendant un certain temps et je ne savais pas trop comment cela allait se passer à la fin, alors je suis très reconnaissant à l’équipe pour son travail sur la stratégie. ”

Max verstappen (2e):

“J’ai vu les flammes et ça a été très terrible, mais heureusement, il est sorti de la voiture de ses propres pieds. La sécurité s’est énormément améliorée. Je pense que le halo aujourd’hui lui a sauvé la vie. Au début, j’étais très critique à son égard parce qu’il était très mauvais dans les voitures, mais je ne peux rien dire contre la sécurité qu’il apporte car il a définitivement sauvé Romain aujourd’hui. ”

«J’ai essayé de maintenir la pression sur Lewis, mais je pense que nous n’avions pas raison avec la stratégie aujourd’hui. Nous avions les pneus pour être plus agressifs mais nous ne l’avons pas fait. Au premier arrêt, Lewis m’a serré et ça aurait dû être le contraire. La deuxième place n’est pas mal, mais je pense que ce n’est pas la meilleure façon de terminer deuxième. Je ne suis pas satisfait. J’aurais aimé être plus agressif. Il n’y avait rien à perdre. ”

“Je vais parler à l’équipe. Il n’y a pas non plus besoin d’argumenter pendant la course. Nous attendrons la fin de la saison quand tout sera presque prêt et nous aurons beaucoup de temps pour apprendre et comprendre les choses. Bien sûr, je leur parlerai de cela et j’écouterai les raisons. de la stratégie d’aujourd’hui. Vous devez passer à autre chose. ”

Alexander Albon (3e):

“Eh bien, je ne suis pas entièrement satisfait. Disons que je suis satisfait à 95%. C’était une bonne course, juste quelques petits détails. Je sais que j’ai un peu souffert de la dégradation des pneus mais j’étais sur la même stratégie que Lewis avec deux. Cela signifie que c’était difficile de pousser dans le deuxième set. Je veux être plus rapide et me battre pour plus de podiums. ”

«Je suis sorti du huitième virage et j’ai vu une boule de feu, c’était effrayant. C’est effrayant parce que vous voulez savoir si le pilote impliqué est parti et à ce moment-là, l’équipe ne le savait pas. Je pense que cela montre le bon travail de l’équipe. FIA. Aussi les stewards et la voiture médicale “.

“C’était une bonne course. Évidemment, Sergio a fait une belle course, mais il a eu une explosion de moteur alors disons que je ne suis pas complètement satisfait mais ça y est. J’ai pris un bon départ et c’est bon de voir que je m’améliore.” Je devais être là pour matérialiser le podium. Je n’avais pas le rythme pour dépasser Sergio. Mais j’ai attendu que quelque chose se passe et c’est arrivé, donc la troisième place est un bon résultat pour l’équipe. ”

