Hamilton, Bottas et Verstappen ont été les protagonistes

Agrandir Bottas, Hamilton et Verstappen à Bahreïn

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Max Verstappen ont été chargés de répondre aux questions des journalistes lors de la conférence de presse de ce samedi au GP de Bahreïn. Ce sont les dix déclarations les plus remarquables.



Lewis Hamilton (1er):

“Je suis très reconnaissant à l’équipe. Avec les deux titres dans nos poches, nous semblons tous un peu plus détendus, nous n’avons plus de pression. Tout est plus amusant quand vous n’avez pas de pression, car ainsi vous pouvez montrer votre meilleure version sans crainte.”

“Je n’ai pas pensé atteindre les 100 pôles, mais ce fut une année incroyable, où tout ce que nous réaliserons dans ces courses sera un extra. Tout est très proche entre Valtteri, Max et moi et nous allons avoir des courses très régulières. Je n’y pense pas beaucoup. ”

“Nous continuons toujours à apprendre des choses de notre voiture, même si nous n’apportons pas d’améliorations aux courses. Nous avons laissé les améliorations et les changements pour la voiture de l’année prochaine, mais il est incroyable que course par course nous puissions continuer à nous améliorer.”

-Il plaisante avec Verstappen sur les pneus 2021-: “Allez Max, nous avons besoin que vous disiez ce que vous pensez haut et fort.

Valtteri Bottas (2e):

“Y a-t-il quelque chose avec lequel vous pouvez arrêter Lewis? Bien sûr, nous essayons. J’ai essayé toute cette année mais il a remporté le titre. Je le connais depuis de nombreuses années et il veut toujours gagner, comme la plupart des autres. pilotes. Je suis ici pour gagner aussi. ”

“Demain, je partirai de la deuxième position, bien sûr que nous aurons des opportunités, mais pour gagner, je dois avoir une course parfaite. Je vais pousser fort et je n’abandonnerai pas. Max pense sûrement la même chose que moi.”

Max verstappen (3e):

“Gagner la course est difficile pour le moment. La première chose à faire est de bien dormir ce soir et demain on le verra.”

«Nous poussons fort, mais nous avons des points faibles dans la voiture que nous ne pouvons pas résoudre cette année, nous devons attendre 2021. J’aurais aimé être plus proche mais nous apprenons encore des choses de cette voiture. Nous devons faire des changements pour l’année prochaine. et j’espère que nous pourrons être plus proches. ”

“Lewis, je pensais avoir des problèmes avec les prototypes de pneus 2021, mais ensuite je t’ai vu devant moi et j’ai changé d’avis, c’était vraiment bien.”

Verstappen écoute Hamilton et donne son avis sur les pneus 2021: “Le plus important est que nous parlions avec Pirelli. Nous avons déjà discuté avec eux hier et nous espérons qu’ils feront attention aux pilotes.”

